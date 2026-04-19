ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Darshan Kumar Death: T-series के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा,...

Darshan Kumar Death: T-series के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर सेलेब्स दे रहें श्रद्धांजलि

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का दिल्ली में निधन हो गया है. पर्दे के पीछे रहकर म्यूजिक इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले दर्शन कुमार के जाने से कई हस्तियों ने गहरा शोक जताया है

By: Shreya Pandey  |  Published: April 19, 2026 11:37 AM IST

Darshan Kumar Death: T-series के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर सेलेब्स दे रहें श्रद्धांजलि
नहीं रहें दर्शन कुमार

टी-सीरीज परिवार और म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. कंपनी के फाउंडर दिवगंत गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली में निधन हो गया. उनके आकस्मिक जाने से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शोक में है. आपको बता दें कि दर्शन कुमार एक ऐसे इंसान थे, जिन्होंने कभी लाइमलाइट की चाहत नहीं रखी, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने टी-सीरीज की सफलता में बहुत काम किया था.

इंडस्ट्री के लोग दे रहें श्रद्धांजलि

दर्शन कुमार के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर लोग शोक व्यक्त करने लगे और श्रद्धांजलि देने लगे. मीका सिंह ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. दर्शन कुमार का जाना भूषण कुमार के लिए एक है. हालांकि, किस कारण से उनकी मौत हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. वहीं इंडस्ट्री के कई बड़े और दिग्गज लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

Also Read
Dhokha Box Office Collection Day 1 : आर माधवन की 'धोखा' पर लोगों ने जताया भरोसा, फिल्म ने पहले दिन की इतनी कमाई

कलाकारों का सम्मान करते थे दर्शन

अक्सर देखा जाता है कि इस ग्लैमरस वाले दुनिया में लोग चेहरों को याद रखते हैं, लेकिन दर्शन कुमार वह इंसान थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर टी-सीरीज की नींव को मजबूत बनाया. साल 1983 में जब गुलशन कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, तब से लेकर आज भूषण कुमार तक, दर्शन कुमार का योगदान बहुत शानदार रहा है. विशेष रूप से पंजाबी और रिजनल म्यूजिक को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

कलाकारों से जुड़े हुए थे दर्शन

भले ही दर्शन कुमार कैमरे से दूर रहते थे, लेकिन कलाकारों के साथ उनका रिश्ता बेहद नजदीक से जुड़ा हुआ था. साल 2025 में भक्ति गायक मनी लाडला के साथ अमृतसर में उनकी मुलाकात की तस्वीर यह बताते हैं कि वे अपने से जुड़े लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते थे.

Also Read
The Kashmir Files Box Office Day 13: अनुपम खेर स्टारर ने रचा इतिहास, 13 दिनों में कमाए 200 करोड़

म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव है परिवार

परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन है. साल 1997 में गुलशन कुमार की दर्दनाक हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, और अब दर्शन कुमार का जाना परिवार के लिए एक और बड़ी क्षति है. इस समय भूषण कुमार कंपनी को संभाल रहे हैं, वहीं तुलसी कुमार और खुशाली कुमार म्यूजिक व एक्टिंग में परिवार का नाम रोशन कर रही हैं. दर्शन कुमार की मृत्यु के कारणों का अभी पता नहीं है, क्योंकि परिवार ने अब तक कोई ऑफिसियल बयान जारी नहीं किया है. पूरा बॉलीवुड और संगीत जगत इस महान आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
The Kashmir Files Box Office Day 12: अनुपम खेर की फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बस एक कदम है दूर

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Darshan Kumar Darshan Kumar Death Gulshan Kumar