Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma के इस एक्टर के सामने फीके पड़ गए थे Shah Rukh Khan, सेट पर डायरेक्टर ने भी किया...

By: Kavita  |  Published: January 19, 2026 9:47 AM IST

Shah Rukh Khan Kisse: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सिनेमा जगत के किंग हैं. वह जहां भी जाते हैं वहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं लेकिन साल 1993 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीगर के सेट पर ऐसा नहीं हुआ था. यहां पर एक टीवी एक्टर ने शाहरुख खान की सारी लाइमलाइट चुरा की थी. इतना ही नहीं, खुद फिल्म डायरेक्टर अब्बास और मस्तान ने इस तब एक्टर की जमकर तारीफ की थीं. आइए आपको इस किस्से के बारे में बताते हैं, जिसमें शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सेट पर खुद को ही आउटसाइडर फील करते नजर आए थे.

शाहरुख खान के सामने चमका ये एक्टर

फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के साथ ट्विंकल खन्ना नजर आई थीं लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एक्टर को भी कास्ट किया गया था और इसी एक्टर ने एक सीन में शाहरुख खान को पीछे छोड़कर सबकी तारीफ बटोर ली थी. ये एक्टर कोई ओर नहीं बल्कि शरद सांकला हैं, जो सीरियल में अब्दुल का रोल निभा रहे हैं. फिल्म बाजीगर में शरद सांकला ने बहुत ही छोटा सा रोल निभाया था लेकिन उस एक सीन में उन्होंने अपना 100 प्रतिशत दिया और इसी वजह से उन्हें डायरेक्टर अब्बास और मस्तान ने भी सराहा था और इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने अपने एक पॉडकास्ट में किया था.

डायरेक्टर ने की थी एक्टर शरद सांकला की तारीफ

एक इंटरव्यू में शरद सांकला ने अपने फिल्म बाजीगर में काम करने का एक्सपीरियंस बताया, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा सीन किया था. उन्होंने कहा था, 'जब मैंने बाजीगर की थी तो उन्हें (शाहरुख खान) को नहीं पता था कि ये सीन कौन सा लड़का करके गया है, जो मेरा पूरा सीन खा गया. तब उन्होंने अब्बास भाई और मस्तान भाई को बोल भी दिया था कि ये सीन मेरा नहीं था. उस वक्त होराइजन होटल में शूटिंग चल रही थी और सीन पार्टी का था, जिसमें शिल्पा शेट्टी के बर्थडे था. उस वक्त हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे. तब मैं और राजू श्रीवास्तव थे और तब शाहरुख खान को कहीं और अगली शूटिंग के लिए अगले ही दिन जाना था. इसी वजह से अब्बास और मस्तान ने उस वक्त के जीतने भी शॉर्ट्स थे वो ले लिए.

एक्टर ने दी थी दमदार परफॉर्मेंस

इसके आगे एक्टर ने कहा था कि इस सीन में जब हमारी बारी आई, तो हमने परफॉर्म करना शुरू किया. हम लोगों को सिर्फ आधा घंटा मिला था. उस वक्त हमारी जितनी भी एनर्जी थी और जितना हम कर सकते थे, मैंने उसी में कर दिया. एक्टर ने यह भी बताया कि उन्हें डायरेक्टर ने सामने से आकर शाबाशी दी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
