'तारक मेहता...' की 'दयाबेन' Disha Vakani के पिता का निधन, एक्ठ्रेस के घर में पसरा मातम

लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी के परिवार में मातम छा गया है. उनके पिता और प्रसिद्ध थिएटर कलाकार भीम वकानी का निधन हो गया है. इस दुखद खबर की जानकारी उनके बेटे मयूर वकानी ने दी.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'दयाबेन' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री दिशा वकानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता और जाने-माने थिएटर कलाकार भीम वकानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. भीम वकानी केवल दिशा के पिता ही नहीं, बल्कि खुद एक बेहद सम्मानित और मंझे हुए कलाकार थे. उन्होंने गुजराती थिएटर की दुनिया में सालों तक काम किया था और कई फिल्मों में भी एक्टिंग की थी. अभी तक उनके निधन के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनके जाने से वकानी परिवार पूरी तरह से टूट चुका है.

इस दुखद सूचना की पुष्टि दिशा वकानी के भाई और शो में 'सुंदर' का किरदार निभाने वाले एक्टर मयूर वकानी ने की है. मयूर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया जाएगा. भीम वकानी के निधन की खबर मिलते ही दिशा के फैंस और टीवी जगत की तमाम हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं. दिशा और मयूर दोनों के लिए यह समय बेहद कठिन है.

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