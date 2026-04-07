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'तारक मेहता...' की 'दयाबेन' Disha Vakani के पिता का निधन, एक्ठ्रेस के घर में पसरा मातम

लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी के परिवार में मातम छा गया है. उनके पिता और प्रसिद्ध थिएटर कलाकार भीम वकानी का निधन हो गया है. इस दुखद खबर की जानकारी उनके बेटे मयूर वकानी ने दी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 7, 2026 1:17 PM IST

'तारक मेहता...' की 'दयाबेन' Disha Vakani के पिता का निधन, एक्ठ्रेस के घर में पसरा मातम
दिशा वकानी के पिता का निधन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'दयाबेन' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री दिशा वकानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता और जाने-माने थिएटर कलाकार भीम वकानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. भीम वकानी केवल दिशा के पिता ही नहीं, बल्कि खुद एक बेहद सम्मानित और मंझे हुए कलाकार थे. उन्होंने गुजराती थिएटर की दुनिया में सालों तक काम किया था और कई फिल्मों में भी एक्टिंग की थी. अभी तक उनके निधन के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनके जाने से वकानी परिवार पूरी तरह से टूट चुका है.

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इस दुखद सूचना की पुष्टि दिशा वकानी के भाई और शो में 'सुंदर' का किरदार निभाने वाले एक्टर मयूर वकानी ने की है. मयूर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया जाएगा. भीम वकानी के निधन की खबर मिलते ही दिशा के फैंस और टीवी जगत की तमाम हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं. दिशा और मयूर दोनों के लिए यह समय बेहद कठिन है.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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