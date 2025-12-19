ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Taimur Ali Khan के एनुअल फंशन में अपनी डाइट की धज्जियां उड़ाती नजर आईं Kareena Kapoor, Karan Johar न...

Taimur Ali Khan के एनुअल फंशन में अपनी डाइट की धज्जियां उड़ाती नजर आईं Kareena Kapoor, Karan Johar ने पकड़ा रंगे हाथ

Kareena Kapoor Viral Video from Dhirubhai Ambani School: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी डाइट की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं. करण जौहर ने जमाने के सामने करीना कपूर की चोरी पकड़ ली.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 19, 2025 12:28 PM IST

Taimur Ali Khan के एनुअल फंशन में अपनी डाइट की धज्जियां उड़ाती नजर आईं Kareena Kapoor, Karan Johar ने पकड़ा रंगे हाथ

बॉलीवुड सितारे अपनी डाइट को लेकर अक्सर बहुत सीरियस रहते हैं. खुद को फिट रखने के चक्कर में सितारे खाना पीना त छोड़ देते हैं. ऐसे में जब भी इन सितारों को मौका मिलता है वैसे ही ये चीट डे प्लान कर लेते हैं. इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान का भी आता है. बीते दिन ही करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान और जेह के एनुअल फंशन में पहुंची थीं. करीना कपूर खान ने बड़े ही देसी अंदाज में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में धमाकेदार एंट्री की. यहां पर करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) मजे से अपने बेटे का स्किट देखती नजर आईं. जैसे ही करीना कपूर खान को मौका मिला वैसे ही उन्होंने समोसा खाना शुरू कर दिया है. करीना कपूर खान को समोसा खाते देखकर करण जौहर नहीं रह पाए. करण जौहर ने अपना फोन निकालकर करीना कपूर खान की वीडियो बनानी शुरू कर दी.

करण जौहर ने खींची करीना कपूर की टांग

वीडियो में करीना कपूर खान समोसे का पूरा मजा लेती नजर आ रही हैं. वहीं करण जौहर (Karan Johar) जमाने के सामने करीना कपूर खान की खूब डांट खींचते नजर आए. कैमरे के आगे समोसा खा रहीं करीना कपूर खान को करण जौहर ने कहा, लोगों को लगता है कि करीना कपूर खान जमकर डाइटिंग करती हैं. जिन लोगों को ऐसा लगता है वो गलत सोच रहे हैं. करीना कपूर खान तो यहां पर बैठकर समोसा इंजॉय कर रही है. इस दौरान रेड कलर का खूबसूरत सूट पहने नजर आईं. करीना कपूर खान के साथ उनकी बह करिश्मा कपूर भी साथ दिखीं. हालांकि जब करीना कपूर खान की करण जौहर ने मजाक बनाई तब उनक चेहरे की स्माइल ही चली गई. अब सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान का ये वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी छूट गई है. लोग कह रहे हैं कि करीना कपूर खान को इस तरह से अपनी डाइट को बर्बाद नहीं करना चाहिए. जिसके बादल करीना कपूर ने भी करण जौहर की पोल खोलकर रख दी. करीना ने बताया कि करण भी उसके साथ समोसा खा रहे थे.

Also Read
Diwali 2025: रॉयल लुक में नजर आईं करीना कपूर खान, गजरा-बिंदी संग नवाबी अदाओं से बरपाया कहर

TRENDING NOW

Also Read
शादी के बाद हैं पहली दिवाली? कियारा आडवाणी से आलिया भट्ट तक, इन हसीनाओं का लुक करें रिक्रिएट, ससुराल वालों की नहीं हटेगी नजर

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय समेत ये सितारे भी आए नजर

बता दें करीना कपूर खान के अलावा और भी कई सितारे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे. शाहरुख खान ने गौरी खान और सुहाना के साथ धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में धमाकेदार एंट्री मारी. इसके अलावा करण जौहर भी अपने बच्चों के एनुअल फंशन में पहुंचे थे. इसके अलावा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को भी साथ देखा गया. आराध्या को सपोर्ट करने के लिए अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ पहुंचे थे. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर से अपने तलाक की खबरों पर ब्रेक लगा दिया है.

Also Read
Diwali Party 2025: सफेद अनारकली में करीना कपूर की अदाएं देख फिदा हुए फैंस, काली बिंदी ने लुक में डाला जादू!

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollywood News Karan Johar Kareena Kapoor Taimur Ali Khan