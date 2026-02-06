WPL 2026: 'मूड का...' Talwiinder की लाइव परफॉर्मेंस देख भड़के लोग, बोले- 'भाई सिर्फ स्पॉटीफाई पर ही अच्छा लगता है'

WPL 2026: सिंगर तलविंदर ने हाल ही में WPL की क्लोजिंद सेरेमनी में अपने कई हिट गानों पर परफॉर्म करते नजर आए, लेकिन इस लाइव परफॉर्मेंस के बाद सिंगर अब काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं.

By: Sadhna Mishra | Published: February 6, 2026 6:17 AM IST

Talwiinder Trolled After Performing At WPL 2026 Closing Ceremony: पंजाबी सिंगर और सॉन्ग राइटर तलविंदर (Talwiinder) इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में जहां उनके और दिशा पटानी (Disha Patani) के डेटिंग रूमर्स को हवा मिली है, वहीं दूसरी तरफ इस समय सिंगर अपनी लाइव परफॉर्मेंस (Talwiinder Live Performance) को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं.

दरअसल, तलविंदर (Talwiinder News) ने हाल ही में बड़ौदा में आयोजित WPL 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में लाइव परफॉर्मेंस दी. ये शो स्टेडियम के साथ-साथ टीवी पर भी लाइव दिखाया गया, लेकिन फैंस को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया और वो तलविंदर को जमकर ट्रोल करने लगे. कई लोगों ने तो सिंगर की परफॉर्मेंस को बेहद घटया बताया और उन पर 'लिप-सिंकिंग' का आरोप तक लगा दिया.

Talwiinder की लाइव परफॉर्मेंस ने किया निराश!

बड़ौदा में आयोजित WPL 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में तलविंदर ने RCB और DC के मैच से पहले स्टेडियम में फैंस के लिए एक शानदार परफॉर्मेंस दी. लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस इस बार उनके फैंस को निराश कर गई. जहां स्टेडियम में मौजूद भीड़ का रिस्पॉन्स एकदम ठंडा रहा, वहीं टीवी पर उनकी परफॉर्मेंस देखने वालों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. क्लोजिंग सेरेमनी से तलविंदर की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपर यूजर्स के तरह-तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं.

यूजर ने लगाए 'लिप-सिंकिंग' के आरोप

पंजाबी इंडस्ट्री की जाना-माना नाम बन चुके तलविंदर (Talwiinder Song) कई हिट गाने गा चुके हैं, लेकिन जब उन्हें स्टेडियम में परफॉर्मेंस देते देखा गया, तो फैंस से लेकर दर्शक तक काफी निराश हुए और अब सिंगर को इंटरनेट पर भी लोगों ने आड़े हाथों लिया है और जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. तलविंदर के वायरल क्लिप्स पर रिएक्टर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'तलविंदर क्या कर रहा है? बिना किसी एनर्जी के सारे सैड सॉन्ग्स पर सिर्फ लिप-सिंकिंग हो रही है.'

What tf is Talwiinder doing in #WPL2026 closing ceremony? No energy at all, lip-syncing sad songs ?? — ViNTAGE_ಕನ್ನಡಿಗ (@ViNTAGE_1923) February 5, 2026

yoo I cant with the dead expressions of uncles while talwiinder is singing ? #TATAWPL #WPLFinal — chopped aunty (@Swashaaaa) February 5, 2026

'भाई ये तलविंदर को कोई रोको रे'

वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, 'भाई ये तलविंदर को कोई रोको रे, WPL देखने का मूड खराब कर दिया.' एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'तलविंदर के गाने सिर्फ स्पॉटिफाई पर ही अच्छे लगते हैं.' सोशल मीडिया पर तो कुछ लोगों ने इसे WPL के इतिहास की सबसे खराब चीज तक बता डाला. ऐसे ही तमाम रिएक्शन तलविंदर की परफॉर्मेंस पर देखने को मिल रहे हैं.

Bhai ye Talwiinder ko koi roko re. WPL dekhne ka mood Kharab kar diya. — Siddharth Shetty (@SID084) February 5, 2026

Talwiinder bhai sirf Spotify par hi accha gata hai? — s (@yaayerhs) February 5, 2026

The worst thing happened in the wpl is they invited talwiinder for the wpl closing ceremony — Pratisk (@pratikstwts) February 5, 2026

कैसे उड़ी दिशा और तलविंदर के डेटिंग की अफवाहें?

आपको बता दें कि, पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें उनके फैंस तलविंदर के नाम से जानते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस रूमर्ड कपल ने हाल ही में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी में सुर्खियां बटोरी थी. शादी के दौरान दोनों को एक साथ कार में बैठते देखा गया, जिसके बाद से ही उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी.

