Dhurandhar: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, इसी के साथ इससे जुड़े कुछ अनसीन किस्से भी सामने आ रहे हैं, हाल ही में पता चला कि फिल्म के फेमस सॉन्ग 'शरारत' के लिए तमन्ना भाटिया थी पहली पसंद.

Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है और 600 करोड़ क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है. दमदार कहानी, शानदार एक्टिंग और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ-साथ फिल्म का म्यूजिक भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. खासतौर पर आइटम नंबर 'शरारत' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है.

अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग 'FA9LA' से लेकर 'शरारत' तक, हर गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. विजय गांगुली के कोरियोग्राफ किया गया सॉन्ग 'शरारत' सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा की जोड़ी नजर आ रही है. इस गाने ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया है. जिसपर हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड स्टार निक जोनस भी डांस करते दिखे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, आपको जानकर हैरानी होगी,जो गाना आज गदर काट रहा है, उसके लिए पहली पसंद आयशा-क्रिस्टल नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया थीं.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि 'शरारत' सॉन्ग के लिए सबसे पहली पसंद आयशा-क्रिस्टल नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया थीं, लेकिन आदित्य धर इस डिसीजन से पूरी तरह सहमत नहीं थे. विजय ने बताया कि आदित्य किसी ऐसे गाने के फेवर में नहीं थे, जिसे पारंपरिक 'आइटम सॉन्ग' कहा जाए, और जो कहानी से हटकर हो.

अगर गाने में सिर्फ एक बड़ी स्टार होती, तो दर्शकों का पूरा फोकस उसी पर चला जाता और कहानी पीछे छूट जाती. यही वजह थी, कि आदित्य धर ने एक के बजाय दो परफॉर्मर्स रखने का फैसला किया. विजय ने यह भी कहा, 'अगर तमन्ना होतीं, तो चर्चा गाने और फिल्म की कहानी से ज्यादा उन्हीं पर होती. जबकि मूवी में उस समय काफी कुछ चल रहा था, और उनका मानना था, कि हम नहीं चाहते थे, कि सॉन्ग सिर्फ एक कट-टू डांस नंबर बनकर रह जाए.'

उन्होंने बताया कि यही वजह थी जो आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को कास्ट किया गया, जिससे गाना फिल्म की स्टोरी के फ्लो में फिट बैठ सके. वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो 'धुरंधर' का प्रदर्शन लगातार शानदार बना हुआ है. हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, इस स्पाई थ्रिलर ने भारत में अब तक करीब 555.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

रणवीर सिंह की यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दूसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बन चुकी है, जिसने सिर्फ 16 दिनों में यह मुकाम हासिल किया. कास्ट की बात करें, तो फिल्म में रणवीर और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार भी नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर, 'धुरंधर' न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि म्यूजिक और चर्चा के मामले में भी पूरी तरह छाई हुई है.

