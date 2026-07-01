Tanya Mittal Calls Out Journalist: 'बिग बॉस 19' फेम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई गॉसिप नहीं बल्कि उनका गुस्सा है. दरअसल, एक मशहूर मीडिया प्लेटफॉर्म के पत्रकार ने तान्या को 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' की स्टार शालिनी पासी (Shalini Passi) की 'सस्ती कॉपी' कह दिया और तंज कसते हुए कहा कि, वो सिर्फ अपने पैसे का दिखावा करती हैं. बस फिर क्या था, खुद को 'सस्ती कॉपी' कहे जाने पर तान्या का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने चुप रहने के बजाय सोशल मीडिया पर उस पत्रकार को आड़े हाथों लिया और सरेआम लताड़ा और अपने 10 साल के कड़े स्ट्रगल की वो कहानी सुनाई, जिसे सुनकर ट्रोलर्स की बोलती बंद हो गई है.
तान्या मित्तल (Tanya Mittal Post) ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पत्रकार की इस हरकत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लिखा, 'कोई मीडिया प्लेटफॉर्म किसी महिला के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकता है? यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है! किसी महिला को 'सस्ती कॉपी' कहना पत्रकारिता नहीं है. यह बेहद घटिया और सेक्सिस्ट कमेंट है. मैं कोई शालिनी पासी नहीं हूं, मैं तान्या मित्तल हूं और मेरा अपना एक अलग सफर रहा है.' तान्या ने आगे दुख जताते हुए कहा कि, 'यह बेहद निराशाजनक है कि एक महिला की मेहनत की तारीफ करने के बजाय उसे हमेशा ऐसे लोगों के सामने खुद को सही साबित करना पड़ता है जो इस बात को पचा ही नहीं पाते कि एक लड़की अपने दम पर इतनी आगे कैसे आ सकती है.
पत्रकार को आईना दिखाते हुए तान्या ने अपनी जिंदगी के उन पन्नों को पलटा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उन्होंने बताया '10 साल पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और परिवार के खिलाफ जाकर कम उम्र में शादी करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने 150 रुपए के ग्रीटिंग कार्ड बेचकर अपने करियर की शुरुआत की थी. तान्या ने कहा, 'मैंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के वीडियो बनाने शुरू किए, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे ट्रोल किया गया. कई बड़े मौके मेरे हाथ से निकल गए.'
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तान्या ने अपनी बात खत्म करते हुए साफ शब्दों में मीडिया और ट्रोलर्स को चेतावनी दी कि कोई भी ट्रोलिंग, झूठ या बदतमीजी उनकी 10 साल की तकलीफ, स्ट्रगल और दिन-रात की गई मेहनत को मिटा नहीं सकती. उन्होंने मीडिया से अपील की कि चंद क्लिक्स पाने के लिए किसी का घटिया अपमान करने के बजाय हमेशा सच और फैक्ट्स दिखाएं.
आपको बता दें कि, इन दिनों तान्या मित्तल कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं. ये शो ZEE5 पर स्ट्रीम हो रहा है. जिसके अब तक कई एपिसोड्स आ चुके हैं और दर्शक इसे काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…