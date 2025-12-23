ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'मैं आखिरी सांस तक...', राखी सावंत पर ये क्या बोल गई तान्या मित्तल, सुनकर आपका भी चकरा जाए...

'मैं आखिरी सांस तक...', राखी सावंत पर ये क्या बोल गई तान्या मित्तल, सुनकर आपका भी चकरा जाएगा माथा

Tanya Mittal Statement On Rakhi Sawant: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल 'बिग बॉस 19' की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक रहीं हैं, घर से बाहर आने के बाद भी वो लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, हाल ही में उन्होंने राखी सावंत पर कुछ ऐसा बोला, जो वायरल हो गया.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 23, 2025 2:55 PM IST

'मैं आखिरी सांस तक...', राखी सावंत पर ये क्या बोल गई तान्या मित्तल, सुनकर आपका भी चकरा जाएगा माथा

Tanya Mittal On Rakhi Sawant: बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. घर से बाहर आते ही तान्या ने जहां एक तरफ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की झलकियां फैंस के साथ शेयर कीं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उठ रहे सवालों पर भी खुलकर जवाब दिए. खासतौर पर उनकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर तान्या पहले ही अपनी सफाई दे चुकी हैं.

Also Read
Bigg Boss 19 को यादकर छलक पड़े Tanya Mittal के आंसू, कहा- 'मुझे कुछ हो ना जाए...'

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में तान्या से बिग बॉस की सबसे चर्चित और एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स में से एक राखी सावंत को लेकर सवाल किया गया. दरअसल, शो के दौरान कई लोगों ने तान्या की तुलना राखी सावंत से करनी शुरू कर दी थी. इसी तुलना पर तान्या ने अपनी बेबाक राय रखी.

Also Read
Bigg Boss 19: मांगने वाली बच्ची ने मीडिया के सामने उड़ाई Tanya Mittal की धज्जियां, निकाली रुपए पैसे की अकड़

TRENDING NOW


राखी सावंत से तुलना के सवाल पर तान्या ने साफ शब्दों में कहा, 'क्या मैं सिर्फ बिग बॉस में हिस्सा लेने से राखी सावंत बन जाऊंगी? मैं अपनी आखिरी सांस तक राखी सावंत नहीं बन पाऊंगी.' हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने राखी की जमकर तारीफ भी की और उन्हें इंडस्ट्री का सीनियर बताते हुए पूरा सम्मान दिया.

तान्या ने आगे कहा कि वह राखी सावंत की इज्जत करती हैं, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस जैसे शो को असली मायने में एंटरटेनमेंट से भर दिया. उन्होंने कहा, 'राखी मैम ने बिग बॉस को वह पहचान दी है, जो आज है. वह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थीं, कि एक सीजन से बाहर होने के बाद भी, उन्हें अगले सीजन में सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए वापस बुलाया गया.'

तान्या का मानना है, कि हर कंटेस्टेंट की अपनी अलग पहचान होती है, और सिर्फ बोल्ड या बेबाक होने से किसी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती. उन्होंने यह भी इशारा किया, कि शायद कुछ लोग उन्हें एक 'छोटी सी कंटेस्टेंट' समझते हैं, लेकिन वह अपने सफर और पहचान को लेकर पूरी तरह सेटिसफाइड हैं.

ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और पूर्व ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं. बिग बॉस 19 में उन्होंने अपनी अलग पर्सनैलिटी और स्टाइल से दर्शकों का ध्यान खींचा. शो में शानदार प्रदर्शन करते हुए तान्या तीसरी रनरअप रहीं और चौथा स्थान हासिल किया. वहीं, इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की.

बहरहाल, बिग बॉस के बाद से इतना कहा जा सकता है, कि तान्या मित्तल का कॉन्फिडेंस और बेबाक अंदाज यह दिखाता है, कि वह किसी की कॉपी नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने के मूड में हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossips Bollywood News Entertainment News Rakhi Sawant Tanya Mittal