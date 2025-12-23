'मैं आखिरी सांस तक...', राखी सावंत पर ये क्या बोल गई तान्या मित्तल, सुनकर आपका भी चकरा जाएगा माथा

Tanya Mittal Statement On Rakhi Sawant: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल 'बिग बॉस 19' की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक रहीं हैं, घर से बाहर आने के बाद भी वो लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, हाल ही में उन्होंने राखी सावंत पर कुछ ऐसा बोला, जो वायरल हो गया.

Tanya Mittal On Rakhi Sawant: बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. घर से बाहर आते ही तान्या ने जहां एक तरफ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की झलकियां फैंस के साथ शेयर कीं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उठ रहे सवालों पर भी खुलकर जवाब दिए. खासतौर पर उनकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर तान्या पहले ही अपनी सफाई दे चुकी हैं.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में तान्या से बिग बॉस की सबसे चर्चित और एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट्स में से एक राखी सावंत को लेकर सवाल किया गया. दरअसल, शो के दौरान कई लोगों ने तान्या की तुलना राखी सावंत से करनी शुरू कर दी थी. इसी तुलना पर तान्या ने अपनी बेबाक राय रखी.

तान्या ने आगे कहा कि वह राखी सावंत की इज्जत करती हैं, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस जैसे शो को असली मायने में एंटरटेनमेंट से भर दिया. उन्होंने कहा, 'राखी मैम ने बिग बॉस को वह पहचान दी है, जो आज है. वह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थीं, कि एक सीजन से बाहर होने के बाद भी, उन्हें अगले सीजन में सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए वापस बुलाया गया.'

तान्या का मानना है, कि हर कंटेस्टेंट की अपनी अलग पहचान होती है, और सिर्फ बोल्ड या बेबाक होने से किसी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती. उन्होंने यह भी इशारा किया, कि शायद कुछ लोग उन्हें एक 'छोटी सी कंटेस्टेंट' समझते हैं, लेकिन वह अपने सफर और पहचान को लेकर पूरी तरह सेटिसफाइड हैं.

ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और पूर्व ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं. बिग बॉस 19 में उन्होंने अपनी अलग पर्सनैलिटी और स्टाइल से दर्शकों का ध्यान खींचा. शो में शानदार प्रदर्शन करते हुए तान्या तीसरी रनरअप रहीं और चौथा स्थान हासिल किया. वहीं, इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की.

बहरहाल, बिग बॉस के बाद से इतना कहा जा सकता है, कि तान्या मित्तल का कॉन्फिडेंस और बेबाक अंदाज यह दिखाता है, कि वह किसी की कॉपी नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने के मूड में हैं.

