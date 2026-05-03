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वीर पहाड़िया से अलग होते ही इस एक्टर के लिए धड़का तारा सुतारिया का दिल? जानें क्या है इस वायरल खबर का सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रास्ते अलग होने के बाद अब बी-टाउन में नई लव स्टोरी की चर्चा तेज है. खबरों के मुताबिक, फिल्म 'ओम' की शूटिंग के दौरान तारा इस एक्टर के करीब आ गईं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 3, 2026 11:50 AM IST
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तारा सुतारिया किस एक्टर को कर रहीं डेट

वीर पहाड़िया से ब्रेकअप की खबरों के बीच अब तारा का नाम इंडस्ट्री के सबसे एलिजिबल बैचलर आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है. तारा सुतारिया अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी हुई लव लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. पिछले कुछ महीनों से वीर पहाड़िया और तारा के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने पुरानी यादों को पीछे छोड़कर मूव ऑन कर लिया है.

फिल्म के सेट पर हुआ प्यार का अहसास?

तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के बीच बढ़ती नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह उनकी आने वाली फिल्म 'ओम' को माना जा रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. सेट पर दोनों की शानदार ट्यूनिंग ने क्रू मेंबर्स का भी ध्यान खींचा. अब शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों को अक्सर प्राइवेट में मिलते देखा जा रहा है, जिससे उनके अफेयर की चर्चाओं को और मजबूती मिली है.

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वीर पहाड़िया संग क्यों टूटा रिश्ता?

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को कुछ समय पहले तक एक पावर कपल के रूप में देखा जाता था. लेकिन साल 2026 की शुरुआत में ही उनके रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं. रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर एपी ढिल्लों से जुड़ी एक विवादित घटना के बाद वीर और तारा के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस अलग पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. वहीं वीर भी किसी और एक्ट्रेस के साथ घुमते दिखे थे.

बी-टाउन का नया कपल

आदित्य रॉय कपूर, जिनका नाम इससे पहले अनन्या पांडे के साथ जोड़ा जा रहा था, अब तारा के साथ अपने बॉन्ड को लेकर चर्चा में हैं. फैंस इस नई जोड़ी को पावर कपल बता रहे हैं. दोनों की पर्सनैलिटी और उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर छाई हुई है. हालांकि, तारा और आदित्य दोनों ही अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सावधान रहते हैं और अभी तक उन्होंने अपने इस कथित रिश्ते पर चुप्पी बनाए रखी है.

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वर्कफ्रंट पर क्या है खास?

तारा सुतारिया के लिए यह साल प्रोफेशनल लिहाज से भी काफी बड़ा होने वाला है. वह आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म 'ओम' में पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इसके अलावा वह फिल्म 'टॉक्सिक' का भी हिस्सा हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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