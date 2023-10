Kangana Ranaut Tanu Weds Manu 3: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी फिल्म 'तेजस' (Tejase) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। यह फिल्म आज यानी 27 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में कंगना रनौत फाइटर पायलट तेजस गिल का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में कंगना का एक्शन अवतार लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अब 'तेजस' की रिलीज के साथ ही कंगना रनौत ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कंगना रनौत जल्द ही फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' (Tanu Weds Manu 3) की शूटिंग शुरू करेंगी। Also Read - Tejas Twitter Review: कंगना रनौत के एक्शन को देख गदगद हुए फैंस, फिल्म 'तेजस' की जमकर की तारीफ

हाल ही में आईएमडीबी से बातचीत से एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 'तेजस' (Tejas) के बाद वह विजिू5य सेतुपति के साथ एक थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। इसके अलावा कंगना रनौत बंगाली थिएटर लीजेंड पर बनी फिल्म 'नोटी बिनोदिनी' फिल्म में नजर आएंगी। इन दो फिल्मों के अलावा कंगना रनौत जल्द ही फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' की शूटिंग शुरू करेंगी। बता दें कि इंडिया डॉट कॉम से बातचीत में डायरेक्टर आनंद एल राय ने कहा कि यह फिल्म नहीं बनाई जाएगी। हालांकि अब कंगना रनौत की अनाउंसमेंट से फैंस काफी खुश हैं।

With Tejas ready to take off, here's ⁦@KanganaTeam⁩ recounting her best performance, her favourite movies, and all that's in store for her next, exclusively in this episode of IMDb's Burning Questions ?? pic.twitter.com/lPZbRaQui5

— IMDb India (@IMDb_in) October 26, 2023