बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कृति सेनॉन और शाहिद कपूर की जोड़ी वाली फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' आज यानी 9 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में धमाल मचाया, अब फिल्म की स्टोरीलाइन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का पहला शो देखने के बाद लोग ट्विटर पर इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। तो चलिए जानते हैं 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को लेकर लोगों का कैसा रिएक्शन है।

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की जमकर की तारीफ

फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर भारी भीड़ दिख रही है। 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का पहला शो देखने पहुंचे लोगों ने ट्विटर पर फिल्म को लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। किसी को शाहिद कपूर की एक्टिंग पसंद आ रहा है। तो कोई फिल्म के कॉमेडी सीन्स की जमकर तारीफ कर रहा है। इन सब के अलावा 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में कृति सेनॉन की परफॉर्मेंस देखने के बाद लोग अपना दिल हार बैठे। 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को ट्विटर पर खूब प्यार मिल रहा है।

#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya is a good one time watch family drama. Average first half and with little humour and comedy in the second half. No big twists. Everything is predictable. There is suprise cameo in the climax. Shahid and kriti's chemistry was main highlight. pic.twitter.com/Yzo1q2NFA4 — Daanish (@Daanishdhawan) February 9, 2024

#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya is set to be beautiful ❤️

Everything just flowing smoothly for the movie. Lead pair, music, concept, story, production - All of this is just vibing so well with the youth ? #ShahidKapoor #KritiSanon @shahidkapoor @kritisanon pic.twitter.com/3eBOsVxNzB — Sagar Raj ? (@sagar_0270) February 9, 2024

?❤First review from my friend ??#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya ~

Sweet ❤ Rom-Com with Sci-Fi touch ?

Stars - ⭐⭐⭐⭐

Pure sweet Love story done with charm & humor ?.

Great to see Shahid in a comic role & #Kriti is impressive as Robot ?

?She does looks like a ROBOT… pic.twitter.com/QFgbNdTf0V — Salman Holic ?(BB Salaar ?) (@Bakra_Insaan) February 9, 2024

एडवांस बुकिंग में किया इतना कलेक्शन

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग को लेकर काफी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने एडवांस बुकिंग में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। इसके बाद माना जा रहा है कि शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।