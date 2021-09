कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मच अवेटेड फिल्म थलाइवी (Thalaivii) के रिलीज होने में बस कुछ दिन बाकी हैं और इसके लिए कंगना रनौत के साथ-साथ उनकी सोशल मीडिया आर्मी ने भी कमर कस ली है। हाल ही में मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर खासा विवाद हुआ है। फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि वे अपनी फिल्म के हिंदी संस्करण को रिलीज के दो हफ्ते बाद ही ओटीटी पर स्ट्रीम कर दें लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑनर्स इस समय को 4 हफ्ते से कम नहीं करना चाहते हैं। इस कारण मल्टीप्लेक्स ऑनर्स ने फिल्म के हिंदी वर्जन को स्क्रीन देने से इनकार कर दिया है।

ये मामला फिल्म प्रोड्यूसर्स के गले की फांस बन गया है। इसके बारे में लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पोस्ट और वीडियो शेयर कर पीवीआर से मामले को सुलझाने की अपील की है और साथ ही थिएटर ऑनर्स पर गैंग बनाने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले पर कंगना के फैंस भी उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। सोमवार को कंगना के फैंस ने ट्विटर पर PVR RELEASE THALAIVII IN HINDI ट्रेंड चलाया। लोगों ने कहा कि कंगना को नीचा दिखाने के लिए सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। देखिए लोगों के ट्वीट्स... Also Read - रिलीज से ऐन पहले Kangana Ranaut की फिल्म Thalaivii को लगा बड़ा झटका, इस राज्य में नहीं हो सकेगी रिलीज!

Hey @_PVRCinemas If u don't release #Thalaivii , then do u think anymore movies will come to release, or audience will there for this arrogant behaviour.... NO... I have watched #BellBottom twice, on your screen but now I seem have made a mistake....#getwellsoon — Saurabh Gupta (@djrksaurabh) September 6, 2021

PVR RELEASE THALAIVII IN HINDI The film has got good buzz and Kangana is very strong in the Hindi belt. It’ll be a win-win for you and the audience. Please give us a reason to come to the theater for a female star who has delivered her career-best performance. — Shukra Mangala Budha Guru (@sadesaati) September 6, 2021

Are bhai sahab booking karo fast varna tickets sold out ho jayegi ?.

"PVR RELEASE THALAIVII IN HINDI"

Hindi version aur jyada tabahi macha degi please release karo https://t.co/hdZLurscdg — Roar (@Devendr30122054) September 6, 2021

Dear @_PVRCinemas can you please see the excitement of audiences to watch movie Thalaivii. This’s humble request kindly do mutual agreements & release the #Thalaivii in hindi PVR RELEASE THALAIVII IN HINDI pic.twitter.com/VihpHsCYld — Ashna Singh THALAIVII? (@AshnaSingh07) September 6, 2021

Kangana is soo talented and She has worked so hard on this career defining role so now PVR shouldn't create hurdles by restrictions in the release of this film.

PVR RELEASE THALAIVII IN HINDI pic.twitter.com/vukmKpV4tn — Ashna Singh THALAIVII? (@AshnaSingh07) September 6, 2021

So happy that the unbelievable story of Jayalalithaa will be known to all soon

This PAN India film deserves the BIG screen

@_PVRCinemas

PVR RELEASE THALAIVII IN HINDIpic.twitter.com/prdo4uSY4w — . (@kangsterxxx) September 6, 2021

मालूम हो, इससे पहले खबरें आई थीं कि मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर लाने का फैसला भी किया है। इसके लिए मेकर्स ने नेटफ्लिक्स (Netflix) और अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) जैसे ओटीटी प्लैटफॉर्म्स से हाथ मिलाया है। इसके लिए मेकर्स ने ओटीटी प्लैटफॉर्म से 55 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सौदा किया है। ये फिल्म तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के जीवन पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर फैंस ने कहा कि कंगना के लिए एक और नेशनल अवॉर्ड तय हो गया है। देखिए फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर कंगना का वीडियो.... Also Read - Teri Aankhon Mein Teaser: Thalaivii के नए गाने में अप्सरा बनकर रोमांस करती दिखीं Kangana Ranaut