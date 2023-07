The Crew Release Date Out:बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू (Tabu), करीना कपूर (Kareena Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) लीड रोल वाली फिल्म 'द क्रू' (The Crew) इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म को लेकर कई अपडेट सामने आ चुके हैं। लेकिन फिल्म अपनी रिलीज डेट तो लेकर सुर्खियों में है। पहले फिल्म की शूटिंग को लेकर कई खबरे सामने आई। मेकर्स ने 25 मार्च को फिल्म की शूटिंग शुरू करने के पीछे का कारण भी बताया। अब इन सब के बाद फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कृति सेनॉन और करीना कपूर की फिल्म 'द क्रू' इस दिन रिलीज होने वाली है। तो चलिए जानते है 'द क्रू' कब रिलीज होने वाली है। Also Read - Rhea Kapoor-Ekta Kapoor की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

इस दिन रिलीज होगी 'द क्रू'

तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सेनॉन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा की फिल्म 'द क्रू' रिलीज से पहले फिर चर्चा में आ गई है। करीना कपूर और तब्बू की फिल्म से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार करीना कपूर, तब्बू और कपिल शर्मा की फिल्म 'द क्रू' 25 मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के साथ साल 2024 में करीना कपूर एक बार फिर वापसी करने वाली हैं। जानकारी के लिए बता दें करीना कपूर साल 2022 में फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आईं थी। इसके बाद से करीना कपूर फिल्मी दुनिया से काफी दूर है। फिल्म की रिलीज डेट के सामने आने के बाद फैंस काफी खुश दिखाई दिए। क्योंकि फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का काफी लंबे समय से इंतजार था। Also Read - Bhediya के बाद इन फिल्मों में दिखेगा कृति सेनॉन का जलवा, झोली में हैं ये धांसू फिल्में

रिया कपूर-एकता कपूर साथ करेंगी काम

'द क्रू' कई मायनों में खास है। पहला फिल्म के स्टार्स और दूसरे फिल्म के प्रोड्यूसर। इस फिल्म को रिया कपूर और एकता कपूर साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाली हैं। ऐसा फिल्म 'वीरे द वेडिंग' के बाद दूसरी बार होने वाला है। फिल्म 'वीरे द वेडिंग' में रिया कपूर और एकता कपूर ने साथ में काम किया था और ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई भी की थी। अब देखाना होगा रिया कपूर और एकता कपूर की 'द क्रू' क्या कमाल दिखा पाती है।