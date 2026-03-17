The Great Grand Superhero Teaser: जैकी श्रॉफ के सुपरहीरो अवतार ने मचाया गदर, टीजर देख फैंस कह रहे बस ये एक बात

The Great Grand Superhero Teaser: जी स्टूडियोज की अपकमिंग फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का टीजर जारी कर दिया गया है. इस मूवी में जैकी श्रॉफ का सुपरहीरो अवतार देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई और यूजर्स बस एक ही बात कह रहे हैं.

The Great Grand Superhero Teaser Out: 'बेबी जॉन' और 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्मों में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) अब सुपरहीरो बनने के लिए तैयार हैं. जी स्टूडियोज ने सोमवार को अपनी एक्शन, फंतासी और साइंस फिक्शन अपकमिंग फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- एलियंस का आगमन' (The Great Grand Superhero) का धमाकेदार अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है. मनीष सैनी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जैकी लीड रोल यानी 'सुपरहीरो' का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. ये एक बड़े ही मजेदार और अनोखे किस्म की सुपरहीरो वाली फिल्म होने वाली है, जिसके फर्स्ट वीडियो (The Great Grand Superhero Teaser Out) ने आते ही गदर मचा दिया है. इसके टीजर को देखने के बाद सभी फैंस बस एक ही बात कर रहे हैं.

क्या है 1 मिनट 7 सेकंड के टीजर में?

1 मिनट 7 सेकंड के टीजर की शुरुआत स्कूल में पढ़ने वाले दो छोटे बच्चों की बातचीत से होती है. उनमें से एक बच्चा काफी टेंशन में अपने परिवार की कहानी सुना रहा है कि, आखिर उसे बार-बार स्कूल क्यों बदलना पड़ता है. असल में ये सारा मामला उनके फैमिली सीक्रेट से जुड़ा है. अगर ये राज खुल गया, तो एलियंस हमला कर सकते हैं और उसके दादाजी अपनी सुपरपावर खो सकते हैं. इसके बाद टीजर में जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है, जो सुपरहीरो की ड्रेस पहने मुस्कुराते हुए नजर आते हैं.

बस यही एक बात बोल रहे फैंस

वहीं मेकर्स ने जैसे ही 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का टीजर जारी किया, वैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे देखने के बाद फैंस सिर्फ एक ही बात कह रहे है और वो ये है कि, 'इंतजार नहीं कर सकता.' इस टीजर वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता' दूसरे ने लिखा, 'क्या ट्रेलर है इंतजार नहीं कर सकता.' एक अन्य ने लिखा, 'नंबर 1 भिडू' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स इस टीजर वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

क्या है 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' की स्टारकास्ट?

मनीष सैनी और उमेश कुमार बंसल द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff Movie) के साथ-साथ प्रतीक स्मिता पाटिल, मिहिर गोडबोले, शिवांश चोरगे, दुर्गेश कुमार, सहर्ष शुक्ला, कुमार सौरभ, भाग्यश्री और शरत सक्सेना हैं. टेक्निकल टीम की बात करें तो स्वाति दीपक सिनेमैटोग्राफर हैं, दीपा भाटिया ने एडिटिंग संभाली है और अचिंत ठक्कर और पार्थ पांड्या ने म्यूजिक का जिम्मा उठाया हुआ है.

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कब रिलीज होगी Jackie Shroff की ये मूवी?

जी स्टूडियोज और अमदावाद फिल्म्स के बैनर तले बन रही ये मूवी की रिलीज को लेकर भी मेकर्स ने बड़ा हिंट दिया है. बता दें कि, 'द ग्रेड ग्रैंड सुपरहीरो' (The Great Grand Superhero Release Date) साल 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, अभी तक इसकी डेट कंफर्म नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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