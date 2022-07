Vicky Kaushal Not to be Part of The Immortal Ashwatthama: कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि आदित्य धर के ड्रीम प्रोजेक्ट्स 'द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा' से प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल नजर आने वाले थे। हालांकि ईटाइम्स के मुताबिक फिल्म को जियो स्टूडियो की ओर से दूसरा चांस मिला है। दरअसल बजट ज्यादा होने की वजह से रोनी ने फिल्म को बनाने से मना कर दिया था, जिसे वजह से इस प्रोजेक्ट को ठंडे बसते में डालना पड़ा था। इसके बाद जियो स्टूडियो ने फिल्म पर पैसा लगाने के लिए हां कर दी है। Also Read - अपनी साजिश में खुद फंसे विक्की-कटरीना, जिस पर लगा धमकाने का आरोप वह करता था बहन से बातें

एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक फिल्म की कास्ट को लेकर निर्माता और निर्देशक के बीच काफी बहस हुई। आदित्य ने विक्की कौशल को फिल्म में लीड रोल के लिए फाइनल किया है जबकि जियो स्टूडियो को विक्की कौशल पर भरोसा नहीं है कि वो फिल्म को चला पाएंगे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार निर्माता को फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु को कास्ट करने से कोई परेशानी नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि विक्की कौशल पर 225 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना सही साबित नहीं होगा।

विक्की शुरू से ही 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' (The Immortal Ashwatthama) के लिए पहली पसंद थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने किरदार की तैयारी में काफी समय लगा दिया है। यह देखना बाकी है कि क्या आदित्य अपने 'उरी' अभिनेता को कास्ट करने में सफल होते हैं या उन्होंने निर्माताओं के सामने झुकना पड़ेगा। टीम कथित तौर पर आने वाले दिनों में इस बात का फैसला करेगी।

अगर बात बनती है, तो आदित्य धर ने विक्की कौशल के साथ मिलकर 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी। ऐसे में उन्होंने लगता है कि 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' के लिए भी विक्की कौशल ही फिट हैं।