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The India Story की रिलीज डेट आउट, श्रेयस तलपड़े संग काजल अग्रवाल लेकर आ रही हैं अनोखी कहानी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

The India Story Release Date: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े जल्द ही सिनेमाघरों में एक अनोखी कहानी के साथ दस्तक देने वाले हैं, जिसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 27, 2026 11:49 PM IST

The India Story की रिलीज डेट आउट, श्रेयस तलपड़े संग काजल अग्रवाल लेकर आ रही हैं अनोखी कहानी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
कब रिलीज होगी 'द इंडिया स्टोरी'?

The India Story Release Date Out: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) पिछले कुछ समय से अपनी मदरहुड लाइफ को एंजॉय कर रही थीं, लेकिन अब एक बार फिर से वो पर्दे पर वापसी कर रही हैं. फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि, वो बॉलीवुड मूवी के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं. काजल मंझे हुए एक्टर श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' (The India Story) के साथ दर्शकों के बीच दस्तक देने वाली हैं. मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील कर दी है.

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कब रिलीज होगी The India Story?

काजल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जहर सिर्फ खेतों में नहीं था, बल्कि खामोशी में भी छिपा था. 'द इंडिया स्टोरी' एक धीमा दहर है, जो अब असर दिखा रहा है. यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज होगी.'

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क्या है फिल्म की कहानी?

आपको बता दें कि, काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर 'द इंडिया स्टोरी' कोई नॉर्मल ड्रामा फिल्म नहीं है, बल्कि यह देश के कृषि क्षेत्र में हुए गंभीर कीटनाशक घोटालों की सच्ची और कड़व परतों को उधेड़ती है. यह फिल्म रसायनों के दुरुपयोग और उनके खतरनाक प्रभावों को उजागर करती है, जो खासतौर पर कीटनाशक खेती और उससे जुड़े घोटालों के संदर्भ में है. यह कहानी किसी एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि पूरे देश की है, जो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को प्रभावित कर रही है. सिर्फ यही नहीं इस फिल्म में सिस्टम की खामियों और जरूरी सख्त नियमों की तरफ भी इशारा किया गया है.

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पहली बार श्रेयस संग नजर आएंगी काजल अग्रवाल

चेतन डीके द्वारा निर्देशित फिल्म को सुमित बगड़े, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी ने सह-निर्मित किया है। साथ ही, फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ को एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियो के सागर बी शिंदे ने लिखा और प्रोड्यूस किया है. फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे. इसके अलावा, फिल्म में मुरली शर्मा, मनीष वाधवा और तृषा सरदा जैसे उम्दा कलाकार भी नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Kajal Aggarwal Shreyas Talpade The India Story The India Story Release Date