The Kerala Story 2 पर चला हाईकोर्ट का हथौड़ा, रिलीज से एक दिन पहले फिल्म पर लगाई रोक; CBFC के फैसले पर उठाए सवाल

The Kerala Story 2 का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ही HC ने रोक लगा दी है. साथ ही CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े किए है.

The Kerala Story 2 Ban: कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. उल्का गुप्ता (Ulka Gupta), अदिति भाटिया (Aditi Bhatia) और ऐश्वर्या ओझा (Aishwarya Ojha) की ये मूवी 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 26 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट (HC) ने इसकी रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को याचिकाकर्ताओं के निवेदन पर विचार करने और दो हफ्ते के अंदर मामले पर फैसला करने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है.

कोर्ट ने क्यों लगाई 'द केरल स्टोरी 2' पर रोक?

दरअसल, फिल्म को मिले सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि, फिल्म में कथित तौर पर केरल राज्य को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे समाज में भाईचारा और शांति बिगड़ सकती है. जिसपर आज यानी 26 फरवरी 2026 को जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे कि, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया.

कब तक के लिए टली फिल्म की रिलीज?

आपको बता दें कि, सेंसर बोर्ड की तरफ से 'द केरल स्टोरी 2' को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया था. लेकिन अब कोर्ट ने बोर्ड को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं के मद्देनजर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट के मुताबिक, दो हफ्तों के अंदर बोर्ड को इन शिकायतों की समीक्षा करके इसमें सुधार करे, जब तक ये हो नहीं जाता फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी.

क्या टीजर और ट्रेलर हटा दिए गए हैं?

गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि, मेकर्स ने कोर्ट के फैसले तक फिल्म का टीजर और ट्रेलर हटाने की बात कही है. हालांकि, मेकर्स ने बाद में सफाई देते हुए कहा, 'मामला अभी कोर्ट में है और किसी भी कोर्ट ने कंटेंट हटाने का आदेश नहीं दिया है. लिहाज हमने कोई भी कंटेंट न तो हटाया है और न ही डिलीट किया है. 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर और ट्रेलर अभी भी हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं.'

क्या कह रहे लोग?

27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है. अब या तो मेकर्स सेंसर बोर्ड के नए फैसले का इंतजार करेंगे, या फिर हाईकोर्ट के इस 'स्टे ऑर्डर' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. मालूम हो कि, फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है. कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह देश की सच्चाई दिखा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

