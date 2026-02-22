ENG हिन्दी
'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर ने अनुराग कश्यप पर किया पलटवार, कहा- 'ये आदमी मानसिक रूप से...'

Kamakhya Narayan Singh On Anurag Kashyap: निर्देशक अनुराग कश्यप ने 'द केरल स्टोरी 2' को प्रोपैगंडा मूवी बताया है. अब इस फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने उन्हें जमकर लताड़ा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 22, 2026 10:22 PM IST

द केरल स्टोरी के डायरेक्टर ने वीडियो शेयर किया है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इस पर जमकर विवाद हो रहा है. यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. इसी बीच डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर कहा था कि ये प्रोपैगंडा मूवी और इसके मेकर्स लालची हैं. अब इस बात पर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह (Kamakhya Narayan Singh) भड़क गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अनुराग कश्यप को लताड़ लगाई और उन्हें मानसिक रूप से दुर्बल बताया है. आइए जानते हैं कि कामाख्या नारायण सिंह ने क्या कहा है.

कामाख्या नारायण सिंह ने शेयर किया वीडियो

कामाख्या नारायण सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा है, 'अनुराग कश्यप जी ने कहा है कि कोई ऐसे खिचड़ी भी नहीं खिलाता है, मैं एकदम मानता हूं. कोई किसी को ऐसे लड्डू भी नहीं खिला सकता. पर दुर्भाग्य से हमारे समाज में हमारी मासूम बेटियों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको बीफ खिलाया जा रहा है, ये क्राइम है. समस्या ये है कि अनुराग कश्यप जी मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं. उनको हर चीज से दिक्कत है. उनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, उनको नेटफ्लिक्स से दिक्कत है उनको फिल्म इंडस्ट्री से दिक्कत है, इस आदमी को हर चीज से दिक्कत है. इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, जिसमें एक पिता और बेटी के बीच अनैतिक संबंध दिखाया गया है. एक सभ्य समाज में ये सोच के परे है. पर ये आदमी मानसिक रूप दुर्बल हो गया है और समाज ने भी इसे गंभीरता से लेना छोड़ दिया है. इनकी पिछले कई साल से सारी फिल्म फ्लॉप हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे. फिल्म द केरल स्टोरी 2 सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है. समाज में इसका ट्रेलर पसंद किया जा रहा है. धन्यवाद.'

अनुराग कश्यप ने दिया था ये बयान

बताते चलें कि अनुराग कश्यप ने कहा था, 'फिल्म द केरल स्टोरी 2 एक बकवास प्रोपैगंडा मूवी है. ऐसे कौन बीफ खिलाता है. ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है. ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं. ये सबको खुश करना चाहते हैं. लोगों को बांटना चाहते हैं. इस फिल्म के मेकर्स लालची हैं और वह सिर्फ पैसा बना चाहते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

