The Kerala Story 2 Goes Beyond: 2 मिनट 6 सेकेंड का वो वीडियो जिसे खोली 'लव-जेहाद' की पोल, खड़े हुए लोगों के रोंगटे

The Kerala Story 2 Goes Beyond Teaser: कुछ देर पहले ही विपुल अमृतलाल शाह ने अपनी अपकमिंग फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का टीजर फैंस के साथ शेयर कर दिया है. इस वीडियो को देखकर आम जनता को सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 30, 2026 11:28 AM IST

The Kerala Story 2 Goes Beyond Teaser: बॉलीवुड की मच अवेटे फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2) जल्द ही दस्तक देने को है. विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म का हाल ही में टीजर रिलीज कर दिया गया है. विपुल अमृतलाल शाह (Vipul Amrutlal Shah) सिंह इज किंग, फोर्स, हॉलिडे, आंखें, नमस्ते लंदन और कमांडो जैसी फिल्में देने के बाद अब विपुल फिर से फैंस को मनोरंजन का डोज देन वाले हैं. साल 2023 में 'द केरला स्टोरी' ने बॉक्स पर धमाल मचा दिया था. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ विपुल अमृतलाल शाह पूरी तरह तैयार हैं. इस फिल्म को शनल अवॉर्ड विजेता कमाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के टीजर में तीन लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है. ये तीनोंलड़कियां हिंदू है जिनको शादी के बाद मुस्लिम में कंवर्ट कर दिया गया है. जमकर टॉर्चर होने के बाद इन तीनों लड़कियों ने अपने साथ हुए लव जेहाद के बारे में खुलकर बात की है.

फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' में दिखीं ये तीन हसीनाएं

इन तीनों लड़कियों के किरदार में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया को देखा जा सकता है. सिर पर हिजाब ओढ़े ये तीनों लड़कियां अपनाअपना दर्द जमाने से बयां कर रही हैं. इन्होंने टीजर में बताया है कि कैसे उनको प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम बना दिया गया. टीजर को देखकर साफ समझ आ रहा है कि फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' में धीरे-धीरे हो रहे धार्मिक धर्मांतरण के एजेंडे को दिखाया जाने वाला है. टीजर में दावा किया गया है कि इन लोगों का टारगेट हर वो लड़की है जो मुस्लिम नहीं है.

फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के मेकर्स ने लिखी है ये बात

फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के टीजर को शेयर करते हुए लिखा गया है, लड़कियों को अब अंजाम का डर नहीं है. फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' केवल दर्द की कहावी नहीं है. इस बार लड़कियां खामोश होकर शिकार नहीं बनने वाली. इस बार ये महिलाएं जमाने के सामने अपनी आवाज उठाएंगी. इस बार सबको करारा जवाब मिलने वाला है. फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के टीजर ने रिलीज होते ही हंगामा मचा दिया है. लोगों का कहना है कि फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' को लेकर हंगामा जरूर होगा. हालांकि फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' की टीम ने भी फिल्म को रिलीज करने की पूरी तैयारी कर ली है. फिल्म 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

