The Kerala Story 2 Trailer: 'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी रूह कंपाने वाली कहानी, लोग बोले- 'ये फिल्म खोलेगी आंखें'

The Kerala Story 2 Trailer Out: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' अनाउंसमेंट होने के बाद के बाद से चर्चा में बनी है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इस पर रिएक्शन आ रहे हैं.

The Kerala Story 2 Trailer: फिल्म 'द केरल स्टोरी' साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और इसकी काफी चर्चा हुई. अब इस फरवरी के लास्ट में फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस तरह के मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों के टारगेट किया जा रहा है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' में दिखाई जाएगी तीन लड़कियों की कहानी

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का 3.07 मिनट का ट्रेलर रूह कंपा देने वाला है. इसमें मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर निकाह करना और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करना दिखाया गया है. जब ये लड़कियां इस बात का विरोध करती हैं तो उनके साथ हद से ज्यादा ज्यादती की जाती है. फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिलता है लड़कियां अपने परिवार के विरोध में जाकर शादी करती हैं और मुसीबत में फंस जाती हैं. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' में तीन लड़कियों की कहानी है जो प्यार के झूठे जाल में फंसकर अपनी जिंदगी नर्क बना लेती हैं. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2'का ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

सच को उजागर करती और झंकझोर देने वाली स्टोरी #TheKeralaStory2

इस फिल्म के संदेश को समझों और खुद को बचाओ हिन्दू बेटियों तभी इस फिल्म को बनाने की इतनी मेहनत और उद्देश्य पूरा होगा। https://t.co/SPdsoustWA — Punam Tiwari (@Poonam7569) February 17, 2026

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी को होगी रिलीज

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' सिनेमाघरों में 27 फरवरी को रिलीज होगी. फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा लीड एक्ट्रेसेस के तौर पर नजर आ रही हैं. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म की कहानी अमरनाथ झा के साथ विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

