The Kerala Story 2: कर ली है लव जेहाद को जड़ से उखाड़ने की तैयारी... 55 लड़कियों ने सुनाई अपनी खौफनाक दास्तान

The Kerala Story 2 Press Conference: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द केरल स्टोरी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के जरिए समाज के एक ऐसे चेहरे को दिखाने की कोशिश की गई है जिसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता.

55 girls reveal their Love Jehaad Story with The Kerala Story 2 Team: बॉलीवुड के जानेमाने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri), 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुके हैं. इससे पहले उन्होंने 2022 में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के जरिए समाज की सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी. अब फिल्म 'द केरल स्टोरी' की वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म की कहानी तीन लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो कि लव जेहद की शिकार हो गई हैं. फिल्म को लेकर काफी बवाल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि 'द केरल स्टोरी' केवल एक प्रोपागांडा है. यही वजह है जो 'द केरल स्टोरी' की रिलीज से ठीक पहले विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस प्रेम कॉन्फ्रेंस में विवेक अग्निहोत्री ने लव जेहाद की धज्जियां उड़ा दीं. यहां पर विवेक अग्निहोत्री 55 ऐसी लड़कियों के साथ पहुंचे जिन्होंने लव जेहाद के नाम पर टॉर्चर झेला है. इन लड़कियों की कहानी इतनी दर्दनाक थी कि वहां पर मौजूद लोगों की आंख में आंसू आ गए.

हुआ लव जेहाद का पर्दाफाश

वहीं विवेक अग्निहोत्री के साथ फिल्म की पूरी कास्ट भी इमोशनल हो गई. विवेक अग्निहोत्री के सामने एक लड़की ने बताया कि शादी के बाद उसने सामने पति का घिनौना चेहरा सामने आया. लव जेहाद से बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की. वहीं यहां पर कुछ ऐसे भी लोग पहुंचे थे जिनके परिवार की लड़की के साथ लव जेहाद हुआ और अब वो इस दुनिया में ही नहीं है. प्यार के नाम पर उन लड़कियों की जान ले ली गई.

जब लव जेहाद के खिलाफ खड़ी हुईं लड़कियां

एक लड़की ने बात करते हुए बताया कि शादी के बाद उसे सारा सच पता चला. तब तक दर हो चुकी है. उसका पति और परिवार उसे बहुत टॉर्चर करता था. सरकारी नौकरी होने के बाद भी परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं थी. उसे जबरदस्ती नकाब पहनने के लिए कहा जाता था. जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है. वो ऐसा समय था जब सबने इस लड़की का साथ छोड़ दिया. हालांकि इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्यार से डटकर मुकाबला किया. नतीजा ये निकला कि लंबी लड़ाई करने के बाद ये लड़की अपने पति के चंगुल से बाग निकली. ये कहानी याद करते हुए आज भी इस लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस लड़की की बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो गए थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more