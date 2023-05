The Kerala Story: सुप्रीम कोर्ट ने बैन की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार, कल रिलीज होनी है फिल्म Supreme Court On The Kerala Story: 'द केरल स्टोरी' की बैन चायिका को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज से एक दिन पहले खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब यह फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है तो अब वह इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते हैं।