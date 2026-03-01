ENG हिन्दी
  • 'धुरंधर और एनिमल से दिक्कत नहीं है', सेंसर बोर्ड पर भड़के 'द केरल स्टोरी' के डाय...

'धुरंधर और एनिमल से दिक्कत नहीं है', सेंसर बोर्ड पर भड़के 'द केरल स्टोरी' के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन

Sudipto Sen Statement: फिल्म 'द केरल स्टोरी' के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने सेंसर बोर्ड को लेकर प्रतिक्रिया दी है और गुस्सा जाहिर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 1, 2026 3:48 PM IST

'धुरंधर और एनिमल से दिक्कत नहीं है', सेंसर बोर्ड पर भड़के 'द केरल स्टोरी' के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन
सुदीप्त सेन सेंसर बोर्ड पर गुस्सा हुए.

फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) साल 2023 में आई थी और इसे लोगों ने पसंद किया था. सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था. हालांकि, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन किया था. अब फिल्म 'द केरल स्टोरी' के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड पर गुस्सा निकाला है. उनका कहना है कि ये संस्था फिल्मों के मूल्यांकन के दोहरे मापदंड अपनाती है और इसकी आलोचना की है. सुदीप्तो सेन ने कहा है कि हिंसक फिल्मों को बिना जांच के पास कर दिया जाता है जबकि रियल स्टोरी पर बनी मूवीज को दुष्प्रचार बता दिया जाता है.

सुदीप्तो सेन ने सीबीएफसी के लिए कही ये बात

सुदीप्तो सेन ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी फिल्म 'चरक' के अलावा फिल्म द केरल स्टोरी 2 को प्रचार करार क्यों दिया जा रहा है, जबकि 'एनिमल' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में हिंसा और खून-खराबे का महिमामंडन किया जाता है और ये सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. 'आईएनएस' के मुताबिक, सुदीप्तो सेन ने कहा, हमारा सेंसर बोर्ड दोहरा मापदंड अपनाता है. कई नियम दशकों पुराने हैं. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम स्वयं 1952 का है. कुछ साल पहले सेंसर बोर्ड ने श्याम बेनेगल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया है, लेकिन कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं. हम इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे और कई मचों पर इन मुद्दों पर बोलते रहेंगे. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऐसी परिस्थितियों में होने वाले कष्ट के बारे बात करें. हम इसकी सराहना करेंगे.'

सुदीप्तो सेन की फिल्म 'चरक' की हो रही चर्चा

बताते चलें कि सुदीप्तो सेन इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'चरक' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है. फिल्म के ट्रेलर में अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों के सच को दिखाया गया है. इस फिल्म को लेकर लोग एक्साइटेड हैं. गौरतलब है कि सुदीप्तो सेन की फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने इतनी जबरदस्त कमाई की थी कि हर तरह इसकी चर्चा हुई थी. 30 करोड़ रुपये का बजट से बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म 'द केरल स्टोरी' का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

