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डायरेक्टर शेखर कपूर संग काम करना चाहते हैं मैट डेमन, हॉलीवुड एक्टर ने कहा- 'मैं 20 साल से...'

Matt Damon Wants To Work With Shekhar Kapur: हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के एक्टर मैट डेमन ने मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर संग काम करने की इच्छा जताई है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 11, 2026 3:22 PM IST
डायरेक्टर शेखर कपूर संग काम करना चाहते हैं मैट डेमन, हॉलीवुड एक्टर ने कहा- 'मैं 20 साल से...'

मैट डेमन ने शेखर कपूर संग काम करने की इच्छा जताई है.

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के साथ स्टार्स टॉम हॉलैंड और मैट डेमन (Matt Damon) भारत आए थे. इस फिल्म का मुंबई में प्रीमियर हुआ. भारत में फिल्म 'द ओडिसी' के स्टारकास्ट की सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस हॉलीवुड फिल्म से जुड़े लोगों ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों के जवाब दिए हैं. इस दौरान हॉलीवुड एक्टर मैट डेमन से सवाल किया गया कि वह किस भारतीय फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहते हैं. इस पर उन्होंने शेखर कपूर का नाम लिया है. इसके साथ ही बताया है कि उनका 20 साल पुराना सपना अधूरा है. आइए बताते हैं कि मैट डेमन ने और क्या बताया है.

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शेखर कपूर संग काम करने के लिए बेसब्र हैं मैट डेमन

हॉलीवुड एक्टर मैट डेमन ने भारतीय फिल्ममेकर शेखर कपूर संग काम करने को लेकर कहा, 'करियर की शुरुआती दिनों में जिस फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहते थे, उनमें शेखर कपूर सबसे ऊपर थे. मुझे याद है कि मैं उनकी फिल्म द फोर फेदर्स नहीं कर पाया था. मैं उस बात को लेकर काफी निराश हूं क्योंकि उस समय मैंने फिल्म बॉर्न साइन कर ली थी. इसलिए शेखर कपूर मेरी लिस्ट में रहे है. मैं उनके साथ काम करने की एक और कोशिश करना चाहूंगा. ये करीब 20 साल पुराना एक छोटा सा अधूरा सपना है, जिसे मैं अब भी अपने साथ के लिए घूम रहा हूं.'

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फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को होगी रिलीज

डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के प्रमोशन के लिए क्रिस्टोफर नोलन दुनियाभर में टूर कर रहे हैं और वह बीते शुक्रवार को मुंबई पहुंचे थे. उनके साथ फिल्म के स्टार्स टॉम हॉलैंड, मैट डेमन के साथ प्रोड्यूसर एमा थॉमस भी थीं. फिल्म 'द ओडिसी' की मुंबई में स्क्रीनिंग हुई. क्रिस्टोफर नोलन ने कहा है, 'मैं पहले भी मुंबई आ चुका हूं लेकन पहली बार मुझे यहां अपनी फिल्म लॉन्च करने का मौका मिला है. इसलिए आप दुनिया के उन पहले दर्शकों में हैं, जिन्होंने मेरी फिल्म देखी है.' हॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ओपेनहाइमर, इनसेप्शन, डार्क नाइट जैसी हॉलीवुड मूवीज बनाई हैं. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों पूरी दुनिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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