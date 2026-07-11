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क्रिस्टोफर नोलन बोले- 'भारत में चारों तरफ हैं कहानियां', 'द ओडिसी' के स्टार्स ने इंडिया को लेकर कहीं ये बातें

The Odyssey Stars Talks About Indian Cinema: हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और एक्टर्स ने भारत और यहां के सिनेमा को लेकर अपनी राय रखी है. आइए बताते हैं कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 11, 2026 5:52 PM IST
क्रिस्टोफर नोलन बोले- 'भारत में चारों तरफ हैं कहानियां', 'द ओडिसी' के स्टार्स ने इंडिया को लेकर कहीं ये बातें

फिल्म 'द ओडिसी' से जुड़े लोगों ने भारत को लेकर ये बातें कही हैं.

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने हाल ही में भारत का दौरा किया है. उनके साथ फिल्म की प्रोड्यसर एमा थॉमसन और एक्टर्स टॉम हॉलैंड और मैट डेमन भी थे. हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का मुंबई में प्रीमियर हुआ. इसके बाद से लगातार ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार्स ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान सभी ने भारत को लेकर अपना नजारिया बताया है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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क्रिस्टोफर नोलन को भारत में हर जगह नजर आती हैं कहानियां

डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने कहा, 'एक फिल्ममेकर की नजर से भारत बेहद खूबसूरत देश है. इंडिया में हर तरफ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें कैमरे में कैद करने का मन करता है. हर जगह कहनियां, रंग, टेक्सचर और लाइफ नजर आती है. स्थानीय क्रू के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा. हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कैमरा टीम और पूरी यूनिट बेहद प्रोफेशनल थी.' क्रिस्टोफर नोलन ने बताया कि वह भारत दो बार आए हैं. एक बार जोधपुर और दूसरी बार मुंबई में. दोनों ही बार का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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एमा थॉमस ने भारत को बताया सिनेमा से प्यार करने वाला देश

प्रोड्यूस एमा थॉमस ने कहा, 'भारत सिनेमा से बेहद प्यार करने वाला देश है. यहां बॉलीवुड के अलावा दूसरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी काफी मजबूत हैं. हॉलीवुड में अक्सर ये चर्चा होती है कि लोग सिनेमाघरों में कम जा रहे हैं, लेकिन भारत इस सोच को गलत साबित कर रहा है. भारत हमें दिखा रहे हैं कि सिनेमा का भविष्य थिएटर में ही है. हॉलीवुड के लिए भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण फिल्म संस्कृति वाला देश भी है. हमें बहुत खुशी है कि हम अपनी फिल्म भारत लेकर आए हैं. आने वाले समय में और भी हॉलीवुड मूवीज यहां रिलीज होंगी. हमारी फिल्मों को भारत में काफी प्यार मिल रहा है. एक निर्माता के तौर पर इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारी फिल्में दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करें और भारत इस सफर का अहम हिस्सा बने.'

मैट डेमन का ये सपना है अधूरा

एक्टर मैट डेमन ने कहा, 'करियर की शुरुआती दिनों के समय से फिल्ममेकर शेखर कपूर के साथ काम करना चाहते थे. मुझे याद है कि मैं उनकी फिल्म द फोर फेदर्स नहीं कर पाया था और इस बात को लेकर मैं काफी निराश हूं. दरअसल, उस समय मैंने फिल्म बॉर्न साइन कर ली थी. शेखर कपूर मेरी लिस्ट में रहे हैं और मैं उनके साथ काम करने की एक और कोशिश करना चाहूंगा. ये करीब 20 साल पुराना एक छोटा सा अधूरा सपना है, जिसे मैं अब भी अपने साथ लिए घूम रहा हूं.'

टॉम हॉलैंड ने की भारतीय फैंस की तारीफ

एक्टर टॉम हॉलैंड ने कहा, 'आप सभी ने हमेशा खुले दिल से मेरा स्वागत किया है. जिस तरह से इंडियन ऑडियंस थिएटर में एनर्जी भर देती है, ऐसा किसी अन्य देश में नहीं होता होगा. मैं आप सभी लोगों के साथ फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं. इंडिया में मेरे सच्चे फैंस हैं. इस तरह से हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड ने अपने भारतीय फैंस की जमकर तारीफ की.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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