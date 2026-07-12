Kajal Aggarwal और Shreyas Talpade पर चढ़ा The Odyssey का बुखार, 'स्पाइडरमैन' को लेकर कही ये बात Exclusive

Kajal Aggarwal and Shreyas Talpade on Tom Holland's The Odyssey Fever: ऑस्कर विनर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर पूरे बॉलीवुड में बज्ज बना हुआ है. इसी बीच श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल ने इस फिल्म को लेकर बड़ा दावा कर डाला है. ये दोनों अपनी फिल्म द इंडिया स्टोरी को प्रमोट कर रहे थे.

Kajal Aggarwal और Shreyas Talpade पर चढ़ा The Odyssey का बुखार

Kajal Aggarwal and Shreyas Talpade on Tom Holland's The Odyssey: ऑस्कर विनर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) ने 2 दिन पहले ही इंडिया में कदम रखा था. वो यहां पर अपनी फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के प्रीमियर का हिस्सा बनने आए थे. उनके साथ मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी मुंबई में बवाल मचाने पहुंचे. कुछ समय पहले ही क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड ने मुंबई को अलविदा कहा है. बीती रात क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के प्रीमियर में पहुंचे थे, जहां पर कई बॉलीवुड सितारे रंग जमाने पहुंचे. बॉलीवुड सितारों पर क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड फिल्म का बुखार चढ़ चुका है. इस लिस्ट में एक नाम श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल का आता है. श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल जल्द ही अपनी फिल्म द इंडिया स्टोरी में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में पेस्टिसाइड की वजह से हुई मौतों का मुद्दा उठाया गया है. अब श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल मिलकर अपनी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल ने फिल्म 'द ओडिसी' का जिक्र किया.

फिल्म 'द ओडिसी'को लेकर श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल ने दिया रिएक्शन

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खाली समय मिलते ही टॉम हॉलैंड की फिल्म 'द ओडिसी' देखने वाले हैं तो दोनों का बड़े मजेदार रिएक्शन सामने आया. काजल अग्रवाल ने कहा कि 10 प्रतिशत मैं ये फिल्म देखने वाली हूं. वहीं श्रेयस बोले, ये भी कोई पूछने की बात है. मैं तो ये फिल्म देखने वाला हूं. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है भला उसे कौन नहीं देखेगा.

The Odyssey: स्पाइडर मैन को देखने को मचला Kajal Aggarwal और Shreyas Talp... https://t.co/StWlbXxh9i via @YouTube — Bollywood Life Hindi (@BollywoodlifeHi) July 12, 2026

मस्ती के पूरे मूड में नजर आए श्रेयस तलपड़े

जब उनसे पूछा गया कि फिल्म की टीम मुंबई में है और वो दोनों अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे में श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की मुलाकात फिल्म 'द ओडिसी' की टीम से नहीं हो पाएगी. इसके जवाब में श्रेयस तलपड़े ने कहा, देखिए हम यहां बैठकर उनकी रील देख रहे हैं और वो वहां पर हमारी रील्स देख रहे हैं. बस ऐसे ही काम होता रहेगा. फिल्म 'द ओडिसी' का जिक्र करके श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो भी स्पाइडरमैन के इस नए अवतार को देखने के लिए बेचैन हैं. वैसे भी बीती रात फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर में पूरा बॉलीवुड उमड़ आया था. सभी सितारों ने क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड का स्वागत किया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…