google-preferred

The Odyssey Premiere: इंडिया में फैंस का दीवानापन देखकर इमोशनल हुआ स्पाइडर मैन, Christopher Nolan-Matt Damon ने जताया आभार

Tom Holland, Christopher Nolan Matt Damon on The Odyssey Mumbai Premiere: हॉलीवुड के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, 'स्पाइडरमैन' फेम टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर के लिए पहुंच चुके हैं. इंडिया में मिल रहे फैंस के प्यार को देखकर ये सभी सितारे इमोशनल हो गए.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 11, 2026 11:02 AM IST
The Odyssey Premiere: इंडिया में फैंस का दीवानापन देखकर इमोशनल हुआ स्पाइडर मैन, Christopher Nolan-Matt Damon ने जताया आभार

Tom Holland, Christopher Nolan, Matt Damon on The Odyssey Mumbai Premiere: आखिरकार वो समय आ चुका है जब ऑस्कर विनर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) ने इंडिया में कदम रख लिया है. बीते दि उन्होंने बड़े ही धांसू अंदाज में 'स्पाइडरमैन' यानी टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर एंट्री मारी. बीते दिन से ही लोग फिल्म 'द ओडिसी' की कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये सितारे इसी फिल्म के प्रीमियर के लिए मुंबई आए हैं. लंबे समय से लोग हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अपने ग्लोबल टूर के तहत क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड ने मुंबई में दस्तक दे दी है. आते ही इन तीनों का फैंस ने जोरदार स्वागत किया. मुंबई में मिल रहे प्यार को देखकर क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड तीनों ही इमोशनल हो गए. ऐसे में क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड ने फिल्म 'द ओडिसी' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फैंस को धन्यवाद कहा.

'The Odyssey' इवेंट के लिए भारत पहुंचे Spiderman फेम टॉम हॉलैंड, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
Also Read

'The Odyssey' इवेंट के लिए भारत पहुंचे Spiderman फेम टॉम हॉलैंड, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

इंडिया में इमोशनल हुआ स्पाइडरमैन

टॉम हॉलैंड ने अपने इंडियन फैंस के लिए कहा, आप सभी ने हमेशा खुले दिल से मेरा स्वागत किया है. जिस तरह से इंडियन ऑडियंस थिएटर में एनर्जी भर देती है, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता होगा. मैं आप सभी लोगों के साथ ये फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं. इंडिया में मेरे सच्चे फैंस हैं. इस दौरान क्रिस्टोफर नोलन ने भी फैंस के साथ अपने दिल की बात शेयर की.

10 साल का समुद्र सफर, जादुई जलपरियां और..., क्या है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म The Odyssey की कहानी? जानें क्या है खास
Also Read

10 साल का समुद्र सफर, जादुई जलपरियां और..., क्या है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म The Odyssey की कहानी? जानें क्या है खास

क्रिस्टोफर नोलन ने तोड़ी चुप्पी

क्रिस्टोफर नोलन ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब मेरा मुंबई आना हुआ है. हां ये बात सच है कि पहली बार मुझे इंडिया में इस तरह से अपनी फिल्म लॉन्च करने का मौका मिला है. इंडिया के लोग सबसे पहले हमारी फिल्में देखते हैं, हमारा इस तरह से प्यार के साथ स्वागत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद... मुझे 2 बार इंडिया में आने का मौका मिला है. एक बार मुंबई और एक बार जोधपुर... जब भी मैं इंडिया में कदम रखता हूं मुझे बहुत स्पेशल फील होता है.

मैट डेमन ने फैंस से कही ये बात

मैट डेमन ने भी बातों ही बातों में इंडिया के लोगों को रीयल फैन बता दिया. मैट डेमन ने कहा, अब तक जिन लोगों के साथ हमने फिल्म 'द ओडिसी' देखी है वो दोस्त और परिवार के लोग थे. इस बार हमें असली ऑडियंस के साथ फिल्म देखने को मिलने वाली है. आप लोग ही हमारे लिए पूरी दुनिया हो. आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती. मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी, जानिए कहां रह गई कमी?

Next Story

Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी, जानिए कहां रह गई कमी?