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The Odyssey Premiere: अपनी नातिन से भी ज्यादा जवां हैं Dimple Kapadia, 69 की उम्र में दिखाईं 16 वाली अदाएं

Dimple Kapadia, Naomika Saran in Tom Holland, Christopher Nolan Matt Damon on The Odyssey Premiere: क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर में रंग जमाने पहुंचे थे. इस इवेंट में डिंपल कपाड़िया ने अपनी नातिन के साथ धमाकेदार एंट्री मारी.

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By: Shivani Duksh | Published: July 12, 2026 9:04 AM IST
The Odyssey Premiere: अपनी नातिन से भी ज्यादा जवां हैं Dimple Kapadia, 69 की उम्र में दिखाईं 16 वाली अदाएं

The Odyssey के ग्रैंड प्रीमियर में अपनी नानी Dimple Kapadia संग पहुंचीं Naomika Saran

Dimple Kapadia, Naomika Saran in Tom Holland, Christopher Nolan Matt Damon on The Odyssey Premiere: डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan), टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन ने इस समय इंडिया की जनता को पागल किया हुआ है. ये तीनों अपनी फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर का हिस्सा बनने के लिए इंडिया आए हुए हैं. बीते दिन ही फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के प्रीमियर का आयोजन किया गया. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार रंग जमाने पहुंचे थे. हर किसी की ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन से हो जाए. इस दौरान बॉलीवुड अदाकारा डिंपल कपाड़िया भी अपनी नातिन नाओमिका सरन के साथ पहुंची थीं, यहां पर डिंपल कपाड़िया ने बेहद ग्लैमरस एंट्री मारी. आते ही डिंपल कपाड़िया ने रेड कार्पेट पर पोज दिए. डिंपल कपाड़िया को देखकर लग ही नहीं रहा है कि उनकी उम्र 69 हो चुकी है. डिंपल कपाड़िया को देखकर अब भी 16 साल वाली बॉबी याद आ रही है. यही वजह है कि डिंपल कपाड़िया ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

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अपनी नातिन पर भारी पड़ी डिंपल कपाड़िया

लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि डिंपल कपाड़िया ने अपनी नातिन को भी ग्लैमर के मामले में पीछे छोड़ दिया है. डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन भी ब्लैक साड़ी में कमाल लग रही थीं. नाओमिका सरन को देखकर लोग रह रहे हैं कि अब तो उनको बॉलीवुड में एंट्री कर ही लेनी चाहिए. लोगों का कहना है कि नाओमिका सरन की शक्ल अपनी नानी पर गई है. अब नानी डिंपल कपाड़िया हो तो खूबसूरत दिखना तो बता ही है.

बॉलीवुड पर चढ़ा फिल्म 'द ओडिसी' का बुखार

इस समय बॉलीवुड पर फिल्म 'द ओडिसी' का बुखार चढ़ चुका है. यही वजह है जो बीती रात हुए इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे फिल्म 'द ओडिसी' देखने पहुंचे थे. इस दौरान क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन ने भी रेड कारपेट पर खूब पोज दिए. इंडिया में क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन देसी चीजों का मजा ले रहे हैं. वहीं क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन के फैंस लगातार उनके नाम की माला जप रहे हैं, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक फैन स्पाइडरैन की ड्रेस पहनकर छत पर खड़ा दिखा था. वहीं स्पाइडर मैन के नाम के पोस्टर मुंबई की गली गली में लगे हुए हैं. हर कोई बताना चाहता है कि इंडिया के लोग स्पाइडर मैन से कितना प्यार करते हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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