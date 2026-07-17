The Odyssey X Review: Christopher Nolan की फिल्म रिलीज होते ही पगलाए फैंस, सिनेमाघरों में जमकर बज रही हैं सीटियां

Christopher Nolan Tom Holland Matt Damon film The Odyssey X Review: आखिरकार क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन की फिल्म 'द ओडिसी' की फिल्म इंडिया में रिलीज हो चुकी है. चलिए जानते हैं कि 'द ओडिसी' के बारे में लोग सोशल मीडिया पर क्या बातें कर रहे हैं.

The Odyssey X review

The Odyssey X review: हॉलीवुड के जानेमाने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan) एक बार फिर से सुर्खियों में ऑस्कर घर ले जा चुके हैं. क्रिस्टोफर नोलेन की फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) इंडिया के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. रिलीज होते ही फिल्म 'द ओडिसी' ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, लोग लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म 'द ओडिसी' के बारे में बात कर रहे हैं. फिल्म देखने के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि 'द ओडिसी' एक मास्टरपीस है जिसे क्रिस्टोफर नोलेन ने बड़ी ही मेहनत के साथ तराशा है. क्रिस्टोफर नोलेन की फिल्म के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, उन्होंने फिर कर दिखाया. फिल्म 'द ओडिसी' किसी मास्टरपीस से कम नहीं है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं ये सोचती थी कि कोई कैसे एक फिल्म के लिए तालियां बजा सकता है. हालांकि अब मैं खुद फिल्म 'द ओडिसी' को देखकर सर झुका रही हूं.

फैंस के सिर चढ़ा 'द ओडिसी' का बुखार

एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, फिल्म 'द ओडिसी' में मैट डेमोन की परफॉर्मेंस जबरदस्त है. फिल्म 'द ओडिसी' में उन्होंने फैंस को अच्छा सरप्राइज दिया है. बहुत खूब... और लोगों को खुद को बेवकूफ मत बनाने दो. वो फिल्म 'द ओडिसी' में कमाल लग रहे हैं. आपको बता दें कि क्रिस्टोफर नोलेन ने इस बार ग्रीम माइथोलॉजी को अपना हथियार बनाया है. फिल्म 'द ओडिसी' में ग्रीक राजा ओडिसियस (डेमन) की कहानी दिखाई गई है जो कि ट्रोजन युद्ध के बाद अपनी पत्नी और बेटे (हैथवे और टॉम हॉलैंड) को बचाने जाता है.

'द ओडिसी' की कहानी है कुछ ऐसी

फिल्म में ओडिसियस की इस यात्रा में उसका सामना कई खतरनाक जानवरों से होता है. अब किस तरह से ये राजा फिल्म 'द ओडिसी' में अपनी पत्नी और बेटे के पास पहुंचता है. यही फिल्म 'द ओडिसी' की कहानी है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म 'द ओडिसी' की कहानी ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब फिल्म 'द ओडिसी' के प्रमोशन के लिए क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन इंडिया आए थे.

जब मुंबई पहुंचा स्पाइडरमैन

मुंबई में क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन का शान से स्वागत किया गया. इस दौरान इन तीनों सितारों ने फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर में धमाल मचाया. पूरा बॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के रंग में रंगने पहुंच गया था. इंडिया में मिले प्यार को देखकर क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन तीनों ही खुशी के मारे झूम उठे थे. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…