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'Dhurandhar 2' में खून खराबा का ओवरडोज देख भड़क गया विदेशी मीडिया, फिल्म को दिया 'टू वॉयलेंट' का टैग

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 6 दिनों में 937 करोड़ की कमाई कर ग्लोबल लेवल पर तहलका मचा दिया है, लेकिन विदेशी मीडिया इसे बहुत हिंसक और जहरीला राष्ट्रवाद बताकर इसकी आलोचना कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

By: Shreya Pandey  |  Published: March 25, 2026 9:17 PM IST

'Dhurandhar 2' में खून खराबा का ओवरडोज देख भड़क गया विदेशी मीडिया, फिल्म को दिया 'टू वॉयलेंट' का टैग
Dhurandhar 2

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस समय ग्लोबल लेवल पर तहलका मचा रही है. एक तरफ जहां यह फिल्म कमाई के मामले में सुनामी की तरह बढ़ रही है और 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर विदेशी मीडिया ने इसे सिनेमा के इतिहास की सबसे हिंसक और विवादास्पद फिल्मों में से एक करार दिया है. जहां एक तरफ लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहें हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के बारे में विदेशी मीडिया का ऐसा बयान हर किसी को हैरान कर रहा है. आइए जानते हैं…

बॉक्स ऑफिस पर 'जवान' को पछाड़ा

19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 6 दिनों में दुनिया भर में 937.49 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. विदेशी बाजार में फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अकेले उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने $15 मिलियन यानी 140.86 करोड़ का आंकड़ा पार कर शाहरुख खान की 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ दिया है. भारत में भी फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां इसने 575.72 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज किया है.

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विदेशी मीडिया का तीखा प्रहार

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'कल्चर मिक्स' जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने फिल्म की धज्जियां उड़ाई हैं. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अपने रिव्यू में इसे 'क्रूर' और 'असंवेदनशील' बताते हुए लिखा कि “जब पूरा थिएटर हिंसा देखकर सिहर रहा हो और लोग आंखें बंद कर रहे हों, तो समझ जाना चाहिए कि क्रूरता की हद पार हो चुकी है.” विदेशी क्रिटिक्स का आरोप है कि फिल्म देशभक्ति के नाम पर 'जहरीला और बर्बर राष्ट्रवाद' दिखा रही है.

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वहीं वेबसाइट 'कल्चर मिक्स' ने इसे शोषण वाली हिंसा की 'चेकलिस्ट' करार दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य दर्शकों को डराना और चौंकाना है. 'रॉटेन टोमैटोज' पर फिल्म को महज 45% स्कोर मिला है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी खराब रेटिंग को दिखाता है.

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8 घंटे की फिल्म और 255 करोड़ का बजट

दिलचस्प बात यह है कि 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स का कुल बजट महज 255 करोड़ है. आदित्य धर ने असल में एक ही फिल्म शूट की थी, जिसका रनटाइम लगभग 8 घंटे था. इसे एडिट कर दो हिस्सों में बांटा गया. दिसंबर में रिलीज हुए पहले पार्ट ने 1305 करोड़ कमाए थे, जबकि दूसरा पार्ट उससे दोगुनी रफ्तार से कमाई कर रहा है. इस फिल्म को IMDb पर 8.7 और BookMyShow पर 9.5 की रेटिंग मिली है. वहीं विदेशी मीडिया इसे 'प्रोपोगेंडा' बता रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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