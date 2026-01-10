The Raja Sahab: आते ही बॉक्स ऑफिस पर कैसे नोट छापने लगी Prabhas की फिल्म? Ridhi Kumar ने खोली पोल...

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. पहले ही दिन में 45 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि प्रभास की मच अवेटेड हॉरर-कॉमेडी में लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त (Sanjay Dutt), रिद्धि कुमार और निधि कुमार भी हैं. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले फिल्ममेकर्स ने फैंस और मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिद्धि कुमार और निधि कुमार धमाल मचाने पहुंची थीं. इस दौरान रिद्धि कुमार और निधि कुमार ने फिल्म 'द राजा साब' के बारे में खुलकर बात की. पीपल मीडिया फैक्ट्री की इस फिल्म की लगातार स्त्री 2 और भूल भुलैया के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है. लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म 'द राजा साब' इनदोनों फिल्मों की तरह जबरदस्त कमाई करेगी. ऐसे में निधि कुमार ने खुलासा किया है कि कैसे उनकी फिल्म स्त्री 2 और भूल भुलैया से अलग है. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किन खासियतों के चलते फिल्म 'द राजा साब' फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है.
फिल्म स्त्री 2 और भूल भुलैया से कितनी अलग है फिल्म 'द राजा साब'
फिल्म 'द राजा साब' के बारे में बात करते हुए रिद्धि कुमार ने कहा, हमारी फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है लेकिन इस फिल्म में एक फैंटसी देखने को मिलने वाली है. आपने अब तक जो भी हॉरर कॉमेडी देखी हैं वो रियलिस्टिक कहानियां हैं. भूल भुलैया भी रियलिस्टिक कहानी पर बैस्ट है जो कि साइकलॉजिकल थ्रिलर है. हमारी फिल्म भी साइकलॉजिकल थ्रिलर है लेकिन इसे बनाने के लिए हमने एक अलग ही दुनिया को बुन लिया है. जब कोई इंसान थिएटर जाता है तो वो अपनी जिंदगी भूलाकर फिल्म देखना चाहता है.
फिल्म 'द राजा साब' को लेकर निधि ने किया बड़ा खुलासा
आगे निधि कुमार ने कहा, आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं लेकिन फैंटसी की दुनिया में नहीं... ये एक एलीमेंट फैंस को खूब पसंद आएगा. फिल्म में आपको ढ़ेर सारी इमेजिनेशन देखने को मिलने वाली है. रोमांस और एक्शन भी कम नहीं है. मुझे लगता है कि ये अप्रोच खूब मजेदार होने वाली है. निधि कुमार के इस बयान ने पहले ही साफ कर दिया कि फिल्म 'द राजा साब' एक मजेदार सफर होने वाला है. फैंस का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. फैंस को फिल्म 'द राजा साब' खूब पसंद आ रही है. यही वजह है जो लोग मगरमच्छ ले लेकर थिएटर जा रहे हैं. कहा जा सकता है कि फिल्म 'द राजा साब' धुरंधर को जल्द ही पछाड़ देगी.
