Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में छिपा है बड़ा सस्पेंस, इन सीन्स को गौर से देखें, मेकर्स ने खेला है बड़ा दांव

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा तूफान लाने के लिए तैयार है, जिसकी गूंज रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनाई दे रही है. रणवीर सिंह की यह फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में रिकाॅर्ड बना रही है. 'धुरंधर 2' रिलीज होने से तीन दिन पहले ही 120 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है, फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. जानकारों का मानना है कि यह फिल्म 200 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग ले सकती है. वहीं इसकी कहानी वास्तविक इतिहास को भी दिखाती है. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' के ट्रेलर से जुड़ी वो 8 बड़ी बातें, जो इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाता है.
जहूर मिस्त्री और IC-814 का खौफनाक कनेक्शन
ट्रेलर की शुरुआत आतंकी जहूर मिस्त्री के विवादित डायलॉग से होती है, जो 1999 के कंधार विमान हाईजैक का मुख्य आरोपी था. फिल्म में विवेक सिन्हा ने इस किरदार को निभाया है. दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में मार्च 2022 में कराची में अज्ञात हमलावरों ने जहूर की हत्या कर दी थी. फिल्म की कहानी इस रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री को जसकीरत सिंह रांगी के मिशन से जोड़ती हुई नजर आएगी.
'आरी-आरी' गाने में छिपा 12 साल का वनवास
फिल्म का गाना 'आरी-आरी' सिर्फ एक डांस नंबर नहीं है. इसके बोल 'बारी बरसी खटन गया सी' का गहरा अर्थ है "एक इंसान जो 12 साल के लिए घर से दूर गया", यह साफ संकेत है कि रणवीर सिंह का किरदार (जसकीरत) 12 साल तक पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाकर रहा. ट्रेलर में उनका 'टर्बन लुक' इस बात को दिखाता है कि अंत में वह अपनी भारतीय पहचान के साथ वापस लौटेगा.
रहमान डकैत के बेटे को किसने मारा?
'धुरंधर 2' के ट्रेलर में कई बार उस गैंगवार को दिखाया गया है, जिसमें रहमान डकैत का बेटा मारा जाता है. वैसे बहुत पहले से ये फैन थ्योरी थी कि रहमान डकैत के बेटे को हमजा ने मारा है. फिल्म का ट्रेलर शायद उसी तरफ इशारा कर रहा है. हालांकि इसका जवाब फिल्म में ही मिलेगा.
ल्यारी में फुटबॉल का खौफनाक खेल
फिल्म में ल्यारी की गद्दी के लिए गैंगवार को बहुत ही क्रूरता के साथ दिखाया गया है. उजैर बलोच-हमजा दोनों ही अरशद पप्पू को मार देते हैं. साल 2013 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू की हत्या कर उसके सिर के साथ फुटबॉल खेला था, उसे फिल्म में भी दिखाया गया है. दरअसल, उजैर बलोच को ल्यारी की गलियों में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है.
हमजा बना ल्यारी का बादशाह
ट्रेलर में दिखाया जाता है कि हमजा राजनीति में कदम रखता है. वह अपने ससुर जमील जमाली के साथ मिलकर नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल होता है. आपको बता दें कि नवाज शरीफ की पार्टी ने मई 2013 में 123 सीटों के साथ जीत हासिल की थी. वहीं ट्रेलर में रणवीर सिंह को नोट उड़ाते हुए भी देखा गया है, जिससे साफ हो जाता है कि वह अब ल्यारी का बादशाह बन गया है. वहीं हमजा का यह डायलॉग कि "पाकिस्तान का भविष्य अब भारत तय करेगा" भी खूब वायरल हो रहा है.
मेजर इकबाल को हो गया हमजा पर शक
फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार आतंकवादी इलियास कश्मीरी पर आधारित है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि मेजर इकबाल को हमजा की असली पहचान (जसकीरत सिंह रांगी) पर शक हो जाता है. फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि रहमान डकैत की मौत के बाद मेजर इकबाल किसी को फोन कर के इसकी जांच करता है. जिसके बाद उसे एसपी चौधरी असलम से उसे रहमान डकैत की मौत में हमजा का हाथ होने का पता चल जाता है. ट्रेलर में साफ दिखाई देता है कि हमजा पाकिस्तानी सेना को अपनी ओर मिला लेता है और मेजर इकबाल के घर पर हमला करता है.
अलीना ने किसे दिखाया है बंदूक
सोशल मीडिया पर एक फैन थ्योरी काफी वायरल है. ट्रेलर में अलीना (हमजा की पत्नी) को एक गन ताने हुए दिखाया गया है. यह सीन फिल्म के इमोशनल क्लाइमेक्स का हिस्सा हो सकता है, जहां हमजा की असलियत उसके परिवार के सामने आती है. जिसके बाद अलीना हमजा पर गन तान लेती है. हालांकि अलीना ने किस पर गन तानी है यह नजर नहीं आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates