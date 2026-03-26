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The Traitors Season 2: करण जौहर के शो में मचेगा तहलका, 'The Traitors' में सलमान खान की एक्स-भाभी की एंट्री

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की आहट के साथ ही बॉलीवुड के गलियारों में हलचल तेज हो गई है. सलमान खान की एक्स-भाभी से लेकर रिया चक्रवर्ती तक, कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 26, 2026 11:46 PM IST

The Traitors Season 2: करण जौहर के शो में मचेगा तहलका, 'The Traitors' में सलमान खान की एक्स-भाभी की एंट्री
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ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शो 'द ट्रेटर्स' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है. अमेजन प्राइम वीडियो के हालिया इवेंट में जब से करण जौहर ने इसके अगले सीजन के बारे में बताया है, तब से दर्शकों की धड़कनें तेज हैं. पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि इस बार विश्वास और धोखे के इस खेल में कौन-कौन से सितारे अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे.

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खान खानदान की एक्स बहू पर टिकीं नजरें

इस सीजन की सबसे चौंकाने वाली खबर सलमान खान के परिवार से जुड़ी है. रिपोर्ट्स की मानें तो सोहेल खान की एक्स-वाइफ और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है. सीमा पहले भी रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, ऐसे में अगर वह करण के शो में आती हैं, तो गॉसिप का तड़का लगना तय है. हालांकि, अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

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इन दिग्गजों ने किया 'नो' का इशारा

जैसे ही सीजन 2 का ऐलान हुआ, कई बड़े सितारों के नाम हवा में तैरने लगे. खबर थी कि बॉलीवुड की बंगाली ब्यूटी बिपाशा बसु और नेहा धूपिया इस शो से अपना ओटीटी कमबैक कर सकती हैं. लेकिन ताजा रिपोर्ट्स ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं, टीवी के पॉपुलर स्टार अर्जुन बिजलानी ने भी साफ कर दिया है कि वह इस बार ट्रेटर बनने के मूड में नहीं हैं.

मुस्कान जाफरी और रिया चक्रवर्ती की एंट्री

गॉसिप गलियारों में दिग्गज कलाकार जावेद जाफरी की बेटी मुस्कान जाफरी का नाम भी काफी ऊपर चल रहा है. उनके अलावा, विवादों में रहने वाली रिया चक्रवर्ती, पारुल गुलाटी और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के नाम पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं. अभिनेता दलीप ताहिल को लेकर भी चर्चाएं गरम हैं. अगर ये सभी नाम फाइनल होते हैं, तो यकीनन यह सीजन पहले वाले से कहीं ज्यादा धमाकेदार होने वाला है.

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सस्पेंस अभी बरकरार है

करण जौहर अपने शो की कास्टिंग को लेकर बहुत सीक्रेट हैं. फिलहाल किसी भी नाम पर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फाइनल मुहर नहीं लगाई गई है. शो की प्रीमियर डेट को लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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