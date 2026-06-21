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International Yoga Day: शीर्षासन में महारत हासिल कर चुके हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, आप भी देखिए इन स्टार्स का यह सुपर-फिट अंदाज

International Yoga Day: योग में सबसे मुश्किल माने जाने वाले 'शीर्षासन' को बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स चुटकियों में कर लेते हैं. इन सेलेब्स का यह सुपर-फिट अंदाज देखकर आपको भी आज ही से योग शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

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By: Shreya Pandey | Published: June 21, 2026 1:59 PM IST
International Yoga Day: शीर्षासन में महारत हासिल कर चुके हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, आप भी देखिए इन स्टार्स का यह सुपर-फिट अंदाज

स्टार्स का यह सुपर-फिट अंदाज

अगर आप आज किसी से भी पूछें कि योग का सबसे कठिन और पसीना छुड़ाने वाला आसन कौन सा है, तो जुबान पर शीर्षासन का नाम आता है. इसे पहली बार में करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. इस आसन में महारत हासिल करने के लिए ताकत नहीं बल्कि रोजाना का अभ्यास और जबरदस्त बैलेंस चाहिए होता है. शीर्षासन के सेहत को अनगिनत फायदे मिलते हैं. इसलिए हमारे बॉलीवुड के सितारे भी इसे अपने डेली वर्कआउट रूटीन में शामिल करना कभी नहीं भूलते. आइए देखते हैं उन बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट, जो सिर के बल खड़े होकर पूरी परफेक्शन के साथ योग करते हैं.

सोनाक्षी सिन्हा

बॉलीवुड की 'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के लिए शीर्षासन करना कोई एक दिन का खेल नहीं था. इस परफेक्ट पोज को हासिल करने के लिए उन्होंने हफ्तों तक कड़ी मेहनत की. सोनाक्षी की यह प्रोग्रेस इस बात का सबूत है कि अगर आप ठान लें और पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करें, तो इसे आसानी से कर सकते हैं.

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मिलिंद सोमन

बॉलीवुड के इस एवरग्रीन हैंडसम हंक को देखकर क्या कोई उनकी सही उम्र का अंदाजा लगा सकता है? मिलिंद सोमन जिस आसानी से शीर्षासन कर लेते हैं, उसे देखकर अच्छे-अच्छे युवाओं के पसीने छूट जाएं. अगर आपके मन में कभी भी यह सवाल आता है कि इस उम्र में भी मिलिंद इतने फिट और हैंडसम कैसे दिखते हैं, तो उनके इस योगा पोज को देख लीजिए.

जैकलिन फर्नांडीस

जैकलिन फर्नांडीस केवल पोल डांस करने में ही माहिर नहीं हैं. योग में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है. श्रीलंका की यह खूबसूरत हसीना जब शीर्षासन की मुद्रा में आती हैं, तो उनका बैलेंस देखने लायक होता है. वह किसी भी मुश्किल फिटनेस रूटीन को इतनी आसानी से सीख और अपना लेती हैं.

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा

जब बात योग और फिटनेस की हो, तो शिल्पा शेट्टी का नाम सबसे पहले आता है. शिल्पा उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं जो किसी नए योगासन या वर्कआउट को ट्राय करने से कतराते हैं या डरते हैं. शिल्पा का मानना है कि फिटनेस के मामले में अपने डर का सामना करना सबसे जरूरी है. अगर वह कोई आसन कर सकती हैं, तो सही गाइडेंस के साथ आप भी इसे कर सकते हैं.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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