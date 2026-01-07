दुबई की शाम, सितारों के नाम: बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे ये चहेते चेहरे, सक्सेस पार्टी में कंटेस्टेंट्स ने जमकर मचाया धमाल, वायरल हो रहा वीडियो

Bigg Boss 19 success party: बिग बॉस 19 के ग्रैंड सक्सेसफुल होने के बाद डैन्यूब प्रॉपर्टी की तरफ से सभी कंटेस्टेंट के लिए दुबई में एक शानदार पार्टी रखी गई. जिसमें लगभग सभी कंटेस्टेंट शामिल हुए थे. वहीं इस पार्टी की कई वीडियो भी सामने आ रही है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

बिग बॉस के घर की गहमागहमी और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद, अब वक्त था एक शानदार जश्न का। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के खत्म होते ही मेकर्स और कंटेस्टेंट्स ने दुबई की हसीन वादियों में एक 'ग्रैंड सक्सेस पार्टी' का आयोजन किया. 6 जनवरी 2026 की शाम दुबई के एक आलीशान जगह पर सितारों का ऐसा जमावड़ा लगा कि हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर इस पार्टी के वीडियो और तस्वीरें 'आग' की तरह वायरल हो रहे हैं, जिसमें कंटेस्टेंट्स को पुरानी रंजिशें भुलाकर एक साथ थिरकते और मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है.

दुबई की शाम और सितारों का 'स्वैग'

दुबई की इस पार्टी में बिग बॉस 19 के लगभग सभी चर्चित चेहरों ने शिरकत की. दुबई जब ये सितारे उतरे, तो उनके ग्लैमरस अवतार ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दीं. इस सीजन के सबसे चहेते कंटेस्टेंट्स में से एक, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, मृदुल, गौरव खन्ना, नेहल, बसीर अली, अभिषेक बजाज, अशनूर, प्रणीत मोरे, कुनिका सदानंद, आवेज दरबार सहित सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट एक बार फिर साथ नजर आएं. भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने अपने देसी-मॉडर्न लुक से सबका ध्यान खींचा, तो वहीं अमाल मलिक ने अपने डैशिंग सूट में काफी कूल लग रहे थे.

जब दुश्मनों ने मिलाए हाथ

बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग एक-दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, दुबई की इस सक्सेस पार्टी में वे गले मिलते और साथ में 'सेल्फी' लेते नजर आए. वहीं ये लोग एक साथ बैठकर बात चित भी करते नजर आएं. वहीं इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे संगीतकार अमाल मलिक. उन्होंने पार्टी के बीच एक सफेद पियानो पर बैठकर बेहद रोमांटिक धुनें बजाईं, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दीवाने हो गए. दरअसल, अमाल मलिक ने अपनी दोस्त नीलम गिरी के लिए एक बेहद रोमांटिक गाना गाया था. जिसे सुनकर नीलम एकदम शर्म से लाल हो गईं थीं.

फैंस के रिएक्शंस

जैसे ही पार्टी के इनसाइड वीडियो बाहर आए, फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने अमाल मलिक की तारीफ करते हुए लिखा "अमाल व्हाइट सूट में बेहद हैंडसम लग रहें हैं.", वहीं दूसरे यूजर ने फरहाना की तारीफ करते हुए लिखा कि "फरहाना मेरी फेवरेट है, वो एकदम रानी की तरह लगती है." वहीं कमेंट सेक्शन में लाल दिल और फायर वाली इमोजी भी खूब आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

