आज 5 जुलाई 2026 को हिंदी सिनेमा के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं. जहां एक तरफ इस नई शुरुआत को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की दुनिया में आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर ने अलगाव और तलाक जैसे विषय पर जो बातें कही थीं, वे आज के दौर में टूटने वाले रिश्तों के लिए किसी सबक से कम नहीं हैं.
आमिर खान हमेशा से ही अपने पर्सनल लाइफ और फैसलों को लेकर बेहद ईमानदार रहे हैं. जब साल 2021 में किरण राव और उनके रास्ते अलग हुए, तो दुनिया हैरान थी कि बिना किसी शोर-शराबे और विवाद के दो लोग इतनी शांति से कैसे अलग हो सकते हैं. अपने इसी स्वभाव पर बात करते हुए आमिर ने एक पुराने इंटरव्यू में समाज की सोच पर सवाल उठाया था. उन्होंने बेहद तार्किक लहजे में कहा था, "क्या किसी डॉक्टर ने पर्चे पर लिखकर दिया है कि अगर आपका तलाक हो जाए, तो आपको तुरंत एक-दूसरे का जानी दुश्मन बन जाना चाहिए? मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि किरण मेरी लाइफ में आईं. हमारा सफर बेहद सुकूनदेह था और अलगाव के बाद भी हम एक-दूसरे के लिए गहरा सम्मान रखते हैं."
किरण राव से अलग होने के बाद भी दोनों के बीच कभी कोई खटास नहीं देखी गई. वे न केवल अपने बेटे आजाद की परवरिश एक साथ मिलकर कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल फ्रंट पर भी एक हैं. इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हालिया रिलीज फिल्म 'लापता लेडीज' है, जिसे किरण ने निर्देशित किया और आमिर ने प्रोड्यूस किया. आमिर का मानना है कि किसी रिश्ते के खत्म होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप इंसानियत और भावनाएं भी खत्म कर दें.
किरण राव ही नहीं, अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ भी आमिर खान के संबंध आज भी बेहद अच्छे हैं. आमिर के जीवन का यह पहलू दिखाता है कि वे रिश्तों को किसी बंदिश की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अहसास की तरह जीते हैं. एक पुराना किस्सा भी इस बात की गवाही देता है जब किरण राव की अपेंडिक्स की सर्जरी के दौरान अस्पताल के बैंड पर उनका नाम 'किरण आमिर राव खान' लिखा हुआ था, जिसने यह साबित किया कि नाम बदलने या अलग होने से सालों का जुड़ाव कम नहीं होता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.