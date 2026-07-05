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‘तलाक होते ही दुश्मन बन जाते हैं...?’ दो तलाक के बाद आमिर खान ने रिश्तों पर कही थी ये बात, अब वायरल हो रहा बयान

5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचा रहे आमिर खान का तलाक पर दिया गया पुराना बयान वायरल हो रहा है. आमिर ने कहा था कि अलग होने का मतलब दुश्मनी नहीं होता.

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By: Shreya Pandey | Published: July 5, 2026 11:50 AM IST
‘तलाक होते ही दुश्मन बन जाते हैं...?’ दो तलाक के बाद आमिर खान ने रिश्तों पर कही थी ये बात, अब वायरल हो रहा बयान

आमिर खान ने रिश्तों पर कही ये बात

आज 5 जुलाई 2026 को हिंदी सिनेमा के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं. जहां एक तरफ इस नई शुरुआत को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की दुनिया में आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर ने अलगाव और तलाक जैसे विषय पर जो बातें कही थीं, वे आज के दौर में टूटने वाले रिश्तों के लिए किसी सबक से कम नहीं हैं.

अलग होते ही दुश्मन बन जाओ?

आमिर खान हमेशा से ही अपने पर्सनल लाइफ और फैसलों को लेकर बेहद ईमानदार रहे हैं. जब साल 2021 में किरण राव और उनके रास्ते अलग हुए, तो दुनिया हैरान थी कि बिना किसी शोर-शराबे और विवाद के दो लोग इतनी शांति से कैसे अलग हो सकते हैं. अपने इसी स्वभाव पर बात करते हुए आमिर ने एक पुराने इंटरव्यू में समाज की सोच पर सवाल उठाया था. उन्होंने बेहद तार्किक लहजे में कहा था, "क्या किसी डॉक्टर ने पर्चे पर लिखकर दिया है कि अगर आपका तलाक हो जाए, तो आपको तुरंत एक-दूसरे का जानी दुश्मन बन जाना चाहिए? मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि किरण मेरी लाइफ में आईं. हमारा सफर बेहद सुकूनदेह था और अलगाव के बाद भी हम एक-दूसरे के लिए गहरा सम्मान रखते हैं."

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किरण राव संग रिश्ता

किरण राव से अलग होने के बाद भी दोनों के बीच कभी कोई खटास नहीं देखी गई. वे न केवल अपने बेटे आजाद की परवरिश एक साथ मिलकर कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल फ्रंट पर भी एक हैं. इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हालिया रिलीज फिल्म 'लापता लेडीज' है, जिसे किरण ने निर्देशित किया और आमिर ने प्रोड्यूस किया. आमिर का मानना है कि किसी रिश्ते के खत्म होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप इंसानियत और भावनाएं भी खत्म कर दें.

रीना दत्ता से लेकर किरण तक

किरण राव ही नहीं, अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ भी आमिर खान के संबंध आज भी बेहद अच्छे हैं. आमिर के जीवन का यह पहलू दिखाता है कि वे रिश्तों को किसी बंदिश की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अहसास की तरह जीते हैं. एक पुराना किस्सा भी इस बात की गवाही देता है जब किरण राव की अपेंडिक्स की सर्जरी के दौरान अस्पताल के बैंड पर उनका नाम 'किरण आमिर राव खान' लिखा हुआ था, जिसने यह साबित किया कि नाम बदलने या अलग होने से सालों का जुड़ाव कम नहीं होता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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