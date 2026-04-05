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रामानंद सागर की 'रामायण' के इस एक्टर ने एक ही शो में निभाए 3 यादगार रोल, जानें इंडस्ट्री से क्यों बना ली दूरी?

रामानंद सागर की 'रामायण' में एक एक्टर ऐसा भी थे, जिन्होंनें तीन किरदार निभाया था. अपनी गंभीर आवाज और सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाले इस एक्टर ने सफलता के पीक पर पहुंचकर भी एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 10:26 AM IST

रामानंद सागर की 'रामायण' के इस एक्टर ने एक ही शो में निभाए 3 यादगार रोल, जानें इंडस्ट्री से क्यों बना ली दूरी?
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रामानंद सागर की 'रामायण' की सफलता में केवल मुख्य किरदार ही नहीं बल्कि उन सहायक कलाकार का भी बड़ा हाथ है. 80 के दशक में जब रविवार की सुबह सड़कें सूनी हो जाती थीं, तब परदे पर राम-सीता के साथ-साथ कुछ ऐसे चेहरे भी उभरते थे जिन्हें दर्शक पहचान तो लेते थे, पर उनका नाम अक्सर दबकर रह गया. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही गुमनाम नायक की, जिन्होंने एक ही सीरियल में तीन बिल्कुल अलग और प्रभावशाली भूमिकाएं निभाकर लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन आज वे चकाचौंध भरी दुनिया से दूर हैं. इन्हीं में से एक दिग्गज नाम विजय कविश है. विजय उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने रामानंद सागर के एक ही शो में तीन बार अलग-अलग रूप में नजर आएं.

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शिव से लेकर वाल्मीकि तक का सफर

विजय कविश की एक्टिंग 'रामायण' में भगवान शिव के रूप में शुरू हुई. उनकी शांत स्थिति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके बाद, रामानंद सागर ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उन्हें रावण के पिता (ऋषि विश्रवा) का किरदार दिया. भारी मेकअप और अलग गेटअप के कारण बहुत कम लोग यह जान पाए कि यह वही कलाकार है जिसने पहले शिव का रोल किया था. उनकी प्रतिभा का तीसरा और सबसे यादगार समय तब आया जब वे महर्षि वाल्मीकि के रूप में पर्दे पर नजर आए. उनकी गंभीर आवाज और ऋषि-तुल्य शांत भावों ने वाल्मीकि के चरित्र को अमर बना दिया. हालांकि, अरुण गोविल और दारा सिंह जैसी प्रसिद्धि उन्हें नहीं मिल सकी.

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फिल्मों में आजमाई किस्मत

सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, विजय कविश ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी. साल 1985 की फिल्म 'सलमा' में उनकी भूमिका की काफी सराहना हुई. इसके अलावा उन्होंने 'विक्रम और बेताल' और 'श्रीकृष्णा' जैसे क्लासिक शोज में भी काम किया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. एक्टिंग के क्षेत्र में इतनी पकड़ होने के बावजूद, उन्होंने धीरे-धीरे कैमरे के सामने से हटने का फैसला किया.

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अब क्या करते हैं एक्टर?

इस समय की बात करें तो फिलहाल विजय कविश मायानगरी मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन अब वे बतौर एक्नटर हीं बल्कि एक निर्देशक और संपादक के रूप में एक्टिव हैं. बदलते वक्त के साथ उन्होंने खुद को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा और अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया. इस प्लेटफॉर्म पर वे अपनी शार्ट फिल्में और क्रिएटिव वीडियो शेयर करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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