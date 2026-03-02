होली के इस एवरग्रीन गाने ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, इस सॉन्ग को मिला 94 मिलियन व्यूज, हीरो-हीरोइन की केमेस्ट्री ने जीता दिल

आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसके बिना होली का त्यौहार अधूरा लगता है. इस गाने को 93 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं इस गाने की वजह से ही ये फिल्म हिट हुई थी.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो समय के साथ और भी हिट हो जाते हैं. एक ऐसा ही गाना है, जो पिछले 44 सालों से भारतीय परिवारों की होली का हिस्सा बना हुआ है. आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बता रहें हैं. जिस गाने पर होली में शानदार डांस होता है. इस गाने के बिना होली का जश्न अधूरा ही माना जाता है. आइए, इस गाने और इसकी कभी न कम होने वाली लोकप्रियता के बारे में जानते हैं.

जानें कौन है ये गाना

आज के दौर में भले ही होली पार्टियों में लाउड म्यूजिक और नए गाने बजते हैं. लेकिन साल 1982 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'नदिया के पार' का यह गाना अपनी सादगी से आज भी सबको थिरकने पर मजबूर कर देता है. हम आपको जिस गाने के बारे में बता रहें उसका नाम है 'जोगी जी धीरे-धीरे…', सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह पर फिल्माया गया यह गाना केवल एक फिल्मी ट्रैक नहीं बल्कि संस्कृति और होली की ठिठोली को भी दिखाती है.

रविंद्र जैन और हेमलता की आवाज

इस गीत की जान इसके म्यूजिक और शब्दों में बसी है. महान संगीतकार और गायक रविंद्र जैन ने अपनी आवाज से इसे अमर बना दिया. वहीं उनका साथ दिया गायिका हेमलता ने, जिनकी मधुर आवाज ने इस गाने को घर-घर में लोकप्रिय बना दिया. इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसके सवाल-जवाब वाले बोल हैं, जो होली को मजेदार बनाते हैं. सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह की कमेस्ट्री भी लोगों को बहुत पसंद आता है.

'जोगी जी' का दबदबा

आज के डिजिटल समय में, जहां गानों कुछ ही हफ्तें टिकती है, वहां 4 दशक पुराने इस गीत ने यूट्यूब पर झंडे गाड़ रखे हैं. इस गाने को अब तक 94 मिलियन (9.3 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. होली का सीजन आते ही इस गाने के व्यूज में रॉकेट जैसी रफ्तार देखने को मिलती है. जानकारों का मानना है कि साल 2026 की इस होली पर यह गाना 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर देगा.

क्यों खास है यह गीत?

जहां 'रंग बरसे' या 'बलम पिचकारी' जैसे गानों में एक अलग तरह का शोर और मस्ती है, वहीं 'जोगी जी धीरे-धीरे' रिश्तों की मर्यादा और हंसी-मजाक के बीच एक खूबसूरत मिक्सअप बनाता है. यही कारण है कि यह गाना बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आता है. इस होली आप भी इस गाने पर जोरदार ठुसके लगाएं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more