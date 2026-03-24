51 साल पहले भी था 'धुरंधर 2' जैसा क्रेज, इस फिल्म ने थिएटर में मचाया था तहलका, 5 साल तक सिनेमाघरों में लगती रही फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' के क्रेज ने 51 साल पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्म की यादें ताजा कर दी हैं. जहां धुरंधर 2 के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, वहीं इस फिल्म ने मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चलकर रिकॉर्ड बनाया था.

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त 'धुरंधर: द रिवेंज' का नाम गूंज रहा है. रिलीज के महज 6 दिनों के भीतर इस फिल्म ने सफलता के जो रिकाॅर्ड बनाए हैं, उसने लोगों को हैरान कर दिया है. थिएटर के बाहर लंबी कतारें और हाउसफुल के बोर्ड आज के दौर में कम होते जा रहे थे, लेकिन आदित्य धर के निर्देशन ने इस करिश्मे को सच कर दिखाया है. हालांकि, भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि किसी फिल्म के लिए यह दीवानगी नई नहीं है, ठीक 51 साल पहले एक ऐसी ही सिनेमाई सुनामी आई थी, जिसने बॉलीवुड में फिल्मों की कमाई के आंकड़े को बदल दिए.

कौन थी वो फिल्म?

आज जिस तरह रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के किरदारों की चर्चा हर जुबान पर है, ठीक वैसा ही आलम साल 1975 में निर्देशक रमेश सिप्पी की कल्ट क्लासिक 'शोले' को लेकर था. सिनेमाई गलियारों में 'धुरंधर 2' को आज के दौर की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, लेकिन 'शोले' वह फिल्म थी जिसने ब्लॉकबस्टर शब्द को नई परिभाषा दी थी.

मिनर्वा थिएटर का वो रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' की सफलता का अंदाजा इसके 6 दिनों के कलेक्शन से लगाया जा रहा है, लेकिन 'शोले' की कामयाबी का पैमाना अलग था. आईएमडीबी (IMDb) की रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं कि मुंबई के मशहूर मिनर्वा थिएटर में 'शोले' लगातार 5 साल (60 महीने) तक चलती रही. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे आज के मल्टीप्लेक्स दौर में तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है.

बजट और कमाई का रिकाॅर्ड

उस दौर में 'शोले' महज 3 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने 15 करोड़ से ज्यादा का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से इसे देखा जाए, तो यह आंकड़ा कई हजार करोड़ को पार कर जाएगा.

किरदारों का जादू

किसी भी फिल्म की जान उसके किरदार होते हैं. 'धुरंधर 2' में हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह), एसपी असलम (संजय दत्त) और मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) के अभिनय ने दर्शकों को बांध रखा है. वहीं, 'शोले' के पास गब्बर सिंह (अमजद खान) जैसा कालजयी विलेन, जय-वीरू (अमिताभ-धर्मेंद्र) की अमर दोस्ती और बसंती (हेमा मालिनी) का चुलबुलापन था. गब्बर के डायलॉग्स आज पांच दशक बाद भी मीम्स हैं, ठीक उसी तरह जैसे 'धुरंधर 2' की कहानी और एक्शन सीक्वेंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. 'धुरंधर 2' फिल्म अपनी तकनीक और आधुनिक कहानी के दम पर इतिहास रच रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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