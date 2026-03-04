ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 67 साल पहले रिलीज हुआ था ये होली गाना, 6 दशकों से दिलों पर कर रहा राज, आज भी है सुपरहिट...

67 साल पहले रिलीज हुआ था ये होली गाना, 6 दशकों से दिलों पर कर रहा राज, आज भी है सुपरहिट

आज हम आपको एक ऐसे होली के गाने के बारे में बता रहें हैं, जो 67 साल पहले रिलीज हुआ था. इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया था और आज भी लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 4, 2026 12:25 PM IST

67 साल पहले रिलीज हुआ था ये होली गाना, 6 दशकों से दिलों पर कर रहा राज, आज भी है सुपरहिट
holi song

भारतीय सिनेमा के इतिहास में होली के हजारों गाने आए और गए, लेकिन साल 1959 की फिल्म 'नवरंग' का एक गीत आज 67 साल बाद भी फागुन की हर महफिल की जान बना हुआ है. हम बात कर रहे हैं कालजयी रचना "अरे जा रे हट नटखट" की. यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि पर्दे पर रची गई एक ऐसी कलाकारी है जिसे आज के दौर की तकनीक और बड़े बजट वाली फिल्में भी मात नहीं दे सकतीं हैं. इस गाने के पीछे छिपी मेहनत, एक एक्ट्रेस का जुनून किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. सी. रामचंद्र के संगीत निर्देशन में तैयार इस गाने में आशा भोंसले और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी.

Also Read
Holi 2026: इन भोजपुरी गानों के बिना अधूरा है होली का हुड़दंग! पार्टी में लगा देंगे चार चांद, आज ही प्लेलिस्ट में करें शामिल

क्या है इस गाने की खासियत

इस गाने की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खूबी यह है कि इसमें कोई पुरुष एक्टर नहीं था. दिग्गज निर्देशक वी. शांताराम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो उस दौर में विश्वास से हटकर था. उन्होंने अपनी मेन एक्ट्रेस संध्या शांताराम को एक ही समय पर महिला और पुरुष, दोनों किरदारों को निभाने के लिए कहा. संध्या शांताराम ने आधे शरीर पर स्त्री और आधे पर पुरुष का वेश धारण किया. उन्होंने क्लासिकल डांस की ऐसी बारीकियों का प्रदर्शन किया कि दर्शकों को लगा जैसे मंच पर वाकई दो अलग-अलग इंसान नाच रहे हैं. एक पल में राधा का नखरा और अगले ही पल कृष्ण की तरह डांस करती थीं.

Also Read
Holi के रंग में घुली अदाएं, इस भोजपुरी हसीना ने काली चोली में लगाया..., हर ठुमके पर धड़क उठा... Video Viral

हाथी के साथ दोस्ती और शूटिंग

गाने की धुन जितनी सुरीली है, इसकी शूटिंग उतनी ही मुश्किल से भरी थी. निर्देशक शांताराम चाहते थे कि संध्या एक असली हाथी की चाल और उसकी थाप के साथ तालमेल बिठाकर डांस करें. किसी जानवर के साथ इनडोर स्टूडियो में ताल से ताल मिलाना जान जोखिम में डालने जैसा था. संध्या शांताराम ने इसके लिए एक आइडिया सोचा. उन्होंने शूटिंग से पहले कई हफ्तों तक उस हाथी के साथ वक्त बिताया. वे खुद उसे खाना खिलातीं, पानी पिलातीं और घंटों उससे बातें करतीं. जब हाथी उन्हें अपना दोस्त समझने लगा और उनके इशारों को पहचानने लगा, तब जाकर कैमरे के सामने एक्शन बोला गया. आज के लोग भले ही नए गाने को सुन रहें हैं, लेकिन 67 साल पहले के इस गाने का अलग ही क्रेज था. वहीं इन्हीं गानों की वजह से फिल्मों में भी होली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाने लगा और होली के गाने बनते चले गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Bhojpuri Holi Songs: आवा ना चोली में... भोजपुरी के ये 5 होली गाने पार्टी में न करें बजाने की भूल, बोल ऐसे कि सुनते ही...

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Best Holi Song Holi Song Old Song