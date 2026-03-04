67 साल पहले रिलीज हुआ था ये होली गाना, 6 दशकों से दिलों पर कर रहा राज, आज भी है सुपरहिट...

आज हम आपको एक ऐसे होली के गाने के बारे में बता रहें हैं, जो 67 साल पहले रिलीज हुआ था. इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया था और आज भी लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में होली के हजारों गाने आए और गए, लेकिन साल 1959 की फिल्म 'नवरंग' का एक गीत आज 67 साल बाद भी फागुन की हर महफिल की जान बना हुआ है. हम बात कर रहे हैं कालजयी रचना "अरे जा रे हट नटखट" की. यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि पर्दे पर रची गई एक ऐसी कलाकारी है जिसे आज के दौर की तकनीक और बड़े बजट वाली फिल्में भी मात नहीं दे सकतीं हैं. इस गाने के पीछे छिपी मेहनत, एक एक्ट्रेस का जुनून किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. सी. रामचंद्र के संगीत निर्देशन में तैयार इस गाने में आशा भोंसले और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी.

क्या है इस गाने की खासियत

इस गाने की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खूबी यह है कि इसमें कोई पुरुष एक्टर नहीं था. दिग्गज निर्देशक वी. शांताराम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो उस दौर में विश्वास से हटकर था. उन्होंने अपनी मेन एक्ट्रेस संध्या शांताराम को एक ही समय पर महिला और पुरुष, दोनों किरदारों को निभाने के लिए कहा. संध्या शांताराम ने आधे शरीर पर स्त्री और आधे पर पुरुष का वेश धारण किया. उन्होंने क्लासिकल डांस की ऐसी बारीकियों का प्रदर्शन किया कि दर्शकों को लगा जैसे मंच पर वाकई दो अलग-अलग इंसान नाच रहे हैं. एक पल में राधा का नखरा और अगले ही पल कृष्ण की तरह डांस करती थीं.

हाथी के साथ दोस्ती और शूटिंग

गाने की धुन जितनी सुरीली है, इसकी शूटिंग उतनी ही मुश्किल से भरी थी. निर्देशक शांताराम चाहते थे कि संध्या एक असली हाथी की चाल और उसकी थाप के साथ तालमेल बिठाकर डांस करें. किसी जानवर के साथ इनडोर स्टूडियो में ताल से ताल मिलाना जान जोखिम में डालने जैसा था. संध्या शांताराम ने इसके लिए एक आइडिया सोचा. उन्होंने शूटिंग से पहले कई हफ्तों तक उस हाथी के साथ वक्त बिताया. वे खुद उसे खाना खिलातीं, पानी पिलातीं और घंटों उससे बातें करतीं. जब हाथी उन्हें अपना दोस्त समझने लगा और उनके इशारों को पहचानने लगा, तब जाकर कैमरे के सामने एक्शन बोला गया. आज के लोग भले ही नए गाने को सुन रहें हैं, लेकिन 67 साल पहले के इस गाने का अलग ही क्रेज था. वहीं इन्हीं गानों की वजह से फिल्मों में भी होली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाने लगा और होली के गाने बनते चले गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

