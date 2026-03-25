'यह मेरा आखिरी वीडियो है...' मोनालिसा के आरोपों पर सनोज मिश्रा का पलटवार, बोले- 'मेरी जान को खतरा है'

निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों पर पलटवार करते हुए एक इमोशनल वीडियो जारी किया है. उन्होंने दावा किया कि लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बोलने की वजह से उनकी जान को खतरा है.

मनोरंजन जगत में इन दिनों फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के निर्देशक सनोज मिश्रा और एक्ट्रेस मोनालिसा भोंसले के बीच का विवाद एक गंभीर मोड़ ले चुका है. प्रयागराज के महाकुंभ से रातों-रात चर्चा में आईं मोनालिसा ने अपने डायरेक्टर पर छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप लगाए हैं, वहीं सनोज मिश्रा ने एक इमोशनल वीडियो जारी कर इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है.

सनोज मिश्रा का इमोशनल मैसेज

डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है. उन्होंने दावा किया कि उनकी और उनके पूरे परिवार की जान जोखिम में है. सनोज ने कहा, "शायद यह मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है. धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मुझे दी जा रही है. जेहादी ताकतें और केरल की ईसाई मिशनरियां मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं." निर्देशक ने मोनालिसा के छेड़छाड़ वाले आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक्ट्रेस को हमेशा अपनी बहन और बेटी की तरह माना है.

मोनालिसा का किया गया ब्रेनवॉश

सनोज मिश्रा के अनुसार, मोनालिसा खुद ये बातें नहीं कह रही हैं, बल्कि उनका ब्रेनवॉश कर दिया गया है. सनोज ने आरोप लगाया कि मोनालिसा के पीछे वो ताकतें हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहती हैं. सनोज मिश्रा ने मामले में केरल कनेक्शन का जिक्र करते हुए सनसनी फैला दी है. उनका कहना है कि मोनालिसा को गुपचुप तरीके से केरल ले जाया गया, जहां बिना किसी को बताए उनकी शादी फरमान खान से करा दी गई. सनोज का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया को वहां के कुछ बड़े नेताओं और मंत्रियों का समर्थन प्राप्त है, ताकि ऐसी शादियों और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा सके.

सनोज मिश्रा को है जान का खतरा

सनोज मिश्रा ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर उनके या उनके परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, तो समाज उनका साथ दे. प्रोफेशनल काम की बात करें तो सनोज मिश्रा ने खुलासा किया कि उन्होंने मोनालिसा को महाकुंभ के मेले से चुनकर हीरोइन बनाया और उनकी फिल्म पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक्ट्रेस के इस कदम और विवादों के कारण फिल्म पर काले बादल मंडराने लगे हैं. डायरेक्टर का मानना है कि बिना जानकारी के दूसरे धर्म में शादी करने और उन पर झूठे आरोप लगाने से उनका करियर और करोड़ों का निवेश भी दांव पर लग गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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