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'धुरंधर 2' का तूफान में भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है ये मलयालम फिल्म, हर दिन कर रही करोड़ों की कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की सुनामी के बीच मलयालम फिल्म ने अपनी कमाई जारी रखी है. जहां रणवीर सिंह की फिल्म ने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है, वहीं जयसूर्या स्टारर इस फिल्म ने केरल में अपनी धाक जमाई हुई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 9:31 PM IST

'धुरंधर 2' का तूफान में भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है ये मलयालम फिल्म, हर दिन कर रही करोड़ों की कमाई
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भारतीय सिनेमा के इतिहास में मार्च 2026 एक बॉक्स ऑफिस टक्कर का गवाह बन रहा है, जहां एक तरफ 'धुरंधर 2' का ग्लोबल लेवल पर तबाही मचा रही है, तो दूसरी तरफ रिजनल सिनेमा की अपनी मजबूती कायम है. रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज होते ही ऐसा गदर मचाया है कि कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट आगे खिसका दी है. यहां तक कि तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म भी इस आंधी के सामने टिक नहीं पाई. लेकिन, इस भारी भीड़ और शोर के बीच एक मलयालम फिल्म 'आड़ू 3' चट्टान की तरह खड़ी है.

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केरल में 'आड़ू 3' का दबदबा

बीते 19 मार्च को जब 'धुरंधर 2' देश भर की कई भाषाओं में रिलीज हुई, उसी दिन मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 'आड़ू 3' ने दस्तक दी. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना था कि रणवीर सिंह का क्रेज दक्षिण भारत में भी दिखेगा, लेकिन 'आड़ू 3' ने पहले ही दिन 6.03 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया. शुरुआती हफ्ते में फिल्म ने हर दिन 7 से 8 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि, पांचवें दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिल्म ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी.

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11 दिनों का सफर और करोड़ों की कमाई

ताजा आंकड़ों (सैकनिल्क) के मुताबिक, 'आड़ू 3' को रिलीज हुए आज 11 दिन बीत चुके हैं. 28 मार्च यानी 10वें दिन को फिल्म ने 2.28 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. आज, यानी 29 मार्च की शाम तक फिल्म 1.61 करोड़ रुपये बटोर चुकी है और उम्मीद है कि रात तक यह आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा. इस तरह केवल एक भाषा में रिलीज होने के बावजूद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 41.97 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन कामयाबी है.

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'धुरंधर 2' को दी पटखनी

दिलचस्प मुकाबला तब देखने को मिला जब 'धुरंधर 2' के मलयालम वर्जन की तुलना 'आड़ू 3' से की गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां 'आड़ू 3' ने शनिवार को 2.28 करोड़ कमाए, वहीं 'धुरंधर 2' केरल के बाजारों में केवल 15 लाख रुपये पर सिमट गई. साफ है कि अपनी भाषा में 'आड़ू 3' ने रणवीर सिंह को बुरी तरह पछाड़ दिया है.

क्यों खास है यह मुकाबला?

जहां रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' एक मल्टी-लैंग्वेज पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर है, जिसका बजट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, वहीं 'आड़ू 3' अपनी स्थानीय भाषा और जबरदस्त कॉमेडी-एक्शन के दम पर टिकी है. 'आड़ू' फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता ने 'धुरंधर 2' की आंधी भी इसे खड़ा रखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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