ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Holi Song: 9 साल पहले रिलीज हुआ था ये गाना, मिले 1 बिलियन व्यूज, म्यूजिक सुनकर थिरकने लगते हैं पैर...

Holi Song: 9 साल पहले रिलीज हुआ था ये गाना, मिले 1 बिलियन व्यूज, म्यूजिक सुनकर थिरकने लगते हैं पैर

Holi Song: होली का खुमार लोगों पर छा गया है. होली को और भी शानदार बनाने के लिए आप ये गाना अपने प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इस गाने को रिलीज हुए 9 साल हो गए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 2, 2026 7:36 AM IST

Holi Song: 9 साल पहले रिलीज हुआ था ये गाना, मिले 1 बिलियन व्यूज, म्यूजिक सुनकर थिरकने लगते हैं पैर
badri ki dulhaniya

होली का त्योहार गुलाल और म्यूजिक के बिना अधूरा लगता है. होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि भावनाओं का त्योहार है. जब तक 'रंग बरसे' या 'बलम पिचकारी' जैसे गानों का तड़का न लगे, तब तक देसी होली का असली मजा नहीं आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बीते एक दशक में एक ऐसा गाना आया है, जिसने लोकप्रियता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? हम बात कर रहे हैं उस गाने की, जिसने यूट्यूब पर 1 बिलियन (100 करोड़) से ज्यादा व्यूज बटोर कर इतिहास रच दिया है. जी हां, यह गाना है वरुण धवन और आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का टाइटल ट्रैक.

Also Read
Holi के रंग में घुली अदाएं, इस भोजपुरी हसीना ने काली चोली में लगाया..., हर ठुमके पर धड़क उठा... Video Viral

9 साल का सफर

साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को आए अब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन 'बद्री की दुल्हनिया' गाने का क्रेज आज भी किसी नए ब्लॉकबस्टर जैसा ही है. इस गाने ने होली मनाने के ट्रेडिशनल तरीके को एक कूल और मॉर्डन ट्विस्ट दिया.
जहां पुराने गानों में अक्सर ढोलक और लोकगीतों का टच होता था, वहीं इस ट्रैक में वरुण और आलिया ने बॉलीवुड बीट्स और हाई-एनर्जी डांस मूव्स के साथ रंगों का ऐसा खेल दिखाया कि नई पीढ़ी इसकी दीवानी हो गई. यही वजह है कि आज भी किसी भी होली पार्टी की प्ले-लिस्ट इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है.

Also Read
Bhojpuri Holi Songs: आवा ना चोली में... भोजपुरी के ये 5 होली गाने पार्टी में न करें बजाने की भूल, बोल ऐसे कि सुनते ही...

इन गानों के बिना भी नहीं जमता रंग

बेशक 'बद्री की दुल्हनिया' चार्टबस्टर है, लेकिन बॉलीवुड में होली के ऐसे कई नगीने हैं जो दशकों से हमारी यादों का हिस्सा हैं. इन गानों में एक है अमिताभ बच्चन और रेखा का 'रंग बरसे भीगे चुनर वाली'. इसके बिना होली अधूरी है. वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का 'बलम पिचकारी' (ये जवानी है दीवानी) भी होली में खूब बजता है.
अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का 'डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली' उन गानों में से है जो मस्ती और नोकझोंक को बखूबी पर्दे पर उतारता है और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का 'जय जय शिव शंकर' (वॉर) उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो होली पर अपना डांसिंग टैलेंट दिखाना चाहते हैं. बॉलीवुड के ये गाने होली पर जमकर तहलका मचाते हैं. इसके अलावा शोले फिल्म का गाना 'होली के दिन दिल खिल जाते हैं'. इस गाने में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलती है. वहीं हर होली पर ये गाना लोगों को खूब सुनाई देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
होली पर किन्नरों को गाने सुनाकर अप्रूवल लेते थे राजकपूर, ये है मशहूर किस्सा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags ‏ Alia Bhatt Alia Bhatt And Varun Dhawan Holi Song Holi Song 2026