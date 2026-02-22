यश के साथ स्क्रीन शेयर करेगी टीवी की ये हसीना, 'Toxic' में हुई सरप्राइज एंट्री, नाम जानकर फैंस हुए एक्साइटेड

यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में पहले ही कई एक्ट्रेस शामिल थीं, अब इस फिल्म में एक टीवी एक्ट्रेस की एंट्री हुई है. आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस फिल्म में बहुत छोटा लेकिन मजबूत किरदार निभाने वाली हैं.

कन्नड़ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर सिनेमा जगत में जो हलचल है, वैसी शायद ही किसी और फिल्म के लिए देखी गई हो. 'KGF चैप्टर 2' के जरिए पूरी दुनिया में रॉकी भाई का डंका बजाने के बाद, यश अब करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ यश के स्वैग की नहीं, बल्कि फिल्म की उस स्टार कास्ट की भी है, जिसमें अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है.

छोटे पर्दे की क्वीन का बड़ा धमाका

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी की दुनिया से अपनी पहचान बनाने वाली और हाल ही में 'हीरामंडी' में नजर आने वाली संजीदा शेख अब यश की 'टॉक्सिक' की दुनिया का हिस्सा बन गई हैं. हालांकि फिल्म में पहले से ही नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन संजीदा का किरदार एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर होगा. बताया जा रहा है कि भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन वह कहानी में एक अहम मोड़ लाने वाला दमदार किरदार निभाएंगी. संजीदा के लिए यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनका पहला 'पैन-इंडिया' प्रोजेक्ट होगा.

टाॅप एक्ट्रेसेस और यश का डबल रोल

'टॉक्सिक' में एक्ट्रेसेस की एक लंबी फेहरिस्त है, जो इस फिल्म को 'ग्लैमर प्लस पावर' का कॉम्बो बनाती है. संजीदा से पहले फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे नाम शामिल हो चुके हैं. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि यश इसमें डबल रोल में नजर आने वाले हैं. फैंस यह देखने को बेताब हैं कि क्या यश अपने रॉकी भाई वाले किरदार से भी बड़ा कोई जादू बिखेर पाएंगे.

बॉक्स ऑफिस पर महा-मुकाबला

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट 19 मार्च तय की गई है, और यह तारीख बॉक्स ऑफिस पर किसी धमाके से कम नहीं होगी. इसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी रिलीज हो रही है. यानी मार्च के महीने में नॉर्थ बनाम साउथ का एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.

संजीदा शेख का वर्क-फ्रंट

संजीदा शेख का नाम सिर्फ 'टॉक्सिक' तक ही सीमित नहीं है. आने वाले समय में वे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ नजर आने वाली हैं. वो अजय देवगन के साथ कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' में दिखेंगी, जो 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में वे सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more