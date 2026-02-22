ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • यश के साथ स्क्रीन शेयर करेगी टीवी की ये हसीना, 'Toxic' में हुई सरप्राइज एंट्री, नाम जानकर ...

यश के साथ स्क्रीन शेयर करेगी टीवी की ये हसीना, 'Toxic' में हुई सरप्राइज एंट्री, नाम जानकर फैंस हुए एक्साइटेड

यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में पहले ही कई एक्ट्रेस शामिल थीं, अब इस फिल्म में एक टीवी एक्ट्रेस की एंट्री हुई है. आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस फिल्म में बहुत छोटा लेकिन मजबूत किरदार निभाने वाली हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 22, 2026 7:22 PM IST

यश के साथ स्क्रीन शेयर करेगी टीवी की ये हसीना, 'Toxic' में हुई सरप्राइज एंट्री, नाम जानकर फैंस हुए एक्साइटेड
sanjeeda shaikh

कन्नड़ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर सिनेमा जगत में जो हलचल है, वैसी शायद ही किसी और फिल्म के लिए देखी गई हो. 'KGF चैप्टर 2' के जरिए पूरी दुनिया में रॉकी भाई का डंका बजाने के बाद, यश अब करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ यश के स्वैग की नहीं, बल्कि फिल्म की उस स्टार कास्ट की भी है, जिसमें अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है.

Also Read
'जनता को बेवकूफ समझते हैं...' Dhurandhar 2 vs Toxic की जंग में कूदा ये फिल्ममेकर, यश की फिल्म की उड़ाई धज्जियां

छोटे पर्दे की क्वीन का बड़ा धमाका

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी की दुनिया से अपनी पहचान बनाने वाली और हाल ही में 'हीरामंडी' में नजर आने वाली संजीदा शेख अब यश की 'टॉक्सिक' की दुनिया का हिस्सा बन गई हैं. हालांकि फिल्म में पहले से ही नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन संजीदा का किरदार एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर होगा. बताया जा रहा है कि भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन वह कहानी में एक अहम मोड़ लाने वाला दमदार किरदार निभाएंगी. संजीदा के लिए यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनका पहला 'पैन-इंडिया' प्रोजेक्ट होगा.

Also Read
यश की Toxic और KGF के म्यूजिक कंपोजर ने 2 बार की थी सुसाइड की कोशिश, बोले- 'मुझे ये जिंदगी...'

टाॅप एक्ट्रेसेस और यश का डबल रोल

'टॉक्सिक' में एक्ट्रेसेस की एक लंबी फेहरिस्त है, जो इस फिल्म को 'ग्लैमर प्लस पावर' का कॉम्बो बनाती है. संजीदा से पहले फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे नाम शामिल हो चुके हैं. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि यश इसमें डबल रोल में नजर आने वाले हैं. फैंस यह देखने को बेताब हैं कि क्या यश अपने रॉकी भाई वाले किरदार से भी बड़ा कोई जादू बिखेर पाएंगे.

Also Read
'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' की कमाई पर इस डायरेक्टर का आया रिएक्शन, कहा- 'दोनों मूवीज...'

बॉक्स ऑफिस पर महा-मुकाबला

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट 19 मार्च तय की गई है, और यह तारीख बॉक्स ऑफिस पर किसी धमाके से कम नहीं होगी. इसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी रिलीज हो रही है. यानी मार्च के महीने में नॉर्थ बनाम साउथ का एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.

संजीदा शेख का वर्क-फ्रंट

संजीदा शेख का नाम सिर्फ 'टॉक्सिक' तक ही सीमित नहीं है. आने वाले समय में वे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ नजर आने वाली हैं. वो अजय देवगन के साथ कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' में दिखेंगी, जो 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में वे सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Sanjeeda Sheikh Toxic Movie Yash Toxic