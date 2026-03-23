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'अभी टिकट महंगी है', 'धुरंधर 2' में ऑटो चलाने वाले एक्टर के पास नहीं हैं 500 रुपये, दास्तां सुनकर भर आएंगी आंखें

बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के एक कलाकार की कहानी ने सबको भावुक कर दिया है. फिल्म में ऑटो ड्राइवर का रोल निभाने वाले इस शख्स ने बताया कि टिकट महंगी होने के कारण वह अभी तक अपने बच्चों को फिल्म नहीं दिखा पाए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 11:15 PM IST

'अभी टिकट महंगी है', 'धुरंधर 2' में ऑटो चलाने वाले एक्टर के पास नहीं हैं 500 रुपये, दास्तां सुनकर भर आएंगी आंखें
dhurandhar 2

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दिग्गजों से सजी यह फिल्म महज पांच दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. लेकिन, चकाचौंध से भरी इस सफलता के पीछे एक ऐसा चेहरा भी है, जिसकी ईमानदारी और तंगहाली ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं.

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खुद की फिल्म देखने के लिए जेब खाली

फिल्म के आखिरी सीन में एक ऑटो रिक्शा चालक की छोटी सी भूमिका निभाने वाले एक कलाकार का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी फिल्म बड़े पर्दे पर देखी, तो उनका जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था. उस कलाकार ने बेहद सादगी से कहा कि "साहब, अभी तो फिल्म नई-नई आई है और टिकट 500 की मिल रही है. मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं 500 खर्च करके अपनी ही फिल्म देख सकूं. इसलिए अभी तक थिएटर नहीं जा पाया."

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बच्चों से किया वादा

बात सिर्फ एक टिकट की नहीं थी. जब रिपोर्टर ने उनके बच्चों की जिद के बारे में पूछा, तो उस पिता का संघर्ष साफ नजर आया. कलाकार ने बताया कि उनके बच्चे अपने पिता को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, लेकिन हकीकत दीवार बनकर खड़ी है. उन्होंने भावुक होकर बताया, "बच्चे बोल रहे थे चलने को, लेकिन हम परिवार में पांच लोग हैं. पांच लोगों की टिकट 2,500 की आएगी. यह 2,500 हमारी पूरे महीने की बचत है. मैंने बच्चों को समझा दिया है कि थोड़ा रुक जाओ, जब भीड़ कम होगी और दाम गिरेंगे, तब हम सब साथ चलेंगे."

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धुरंधर 2 जलवा

एक तरफ जहां 'धुरंधर 2' ने घरेलू बाॅक्स ऑफिस पर 500 करोड़ की कमाई की और इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 750 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ उसी फिल्म का एक हिस्सा रहे कलाकार के लिए 500 का नोट पहाड़ जैसा है. यह घटना फिल्मी दुनिया के उस पहलू को दिखाती है, जहां बड़े सितारों के करोड़ों के चेक के बीच छोटे कलाकारों का संघर्ष दब कर रह जाता है.

रणवीर सिंह की यह जासूसी थ्रिलर भले ही दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का परचम लहरा रही हो, लेकिन इस छोटे से कलाकार की कहानी ने जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 'धुरंधर' की असली जीत तब नहीं होगी, जब उसे बनाने वाला हर कलाकार उसे गर्व से देख सके? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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