Tiger 3: खूंखार विलेन बनकर Salman Khan के पसीने छुड़ाएंगे Emraan Hashmi, रिलीज के बाद भी सालों तक याद रहेगा ये किरदार

Emraan Hashmi and Salman Khan's Onscreen Fight in Tiger 3: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को 'टाइगर 3' (Tiger 3) में अविनाश सिंह राठौर और जोया के रूप में देखने के लिए फैंस बेताब हैं। इन दोनों की जोड़ी के अलावा फिल्म में इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) लीड विलेन के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में इमरान हाशमी एक पाकिस्तानी आईएसआई जासूस की भूमिका में नजर आएंगे। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो इमरान हाशमी के फिल्म में कई तरह के अलग-अलग लुक दिखाई देंगे।

मिड-डे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'टाइगर 3' में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आएंगे। उनका खलनायक अवतार बेहद खूंखार होगा। फिल्म से जुड़े सूत्र के अनुसार, इमरान हाशमी और सलमान खान पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा कर रहे हैं। पेशेवर बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुमन 29 जुलाई को इमरान और सलमान के साथ दोनों के भिड़ंत वाले सीन को देखने के लिए शामिल हुए।

इस दौरान इमरान हाशमी के 'टाइगर 3' के लुक को गुप्त रखा गया। मेकर्स इस समय इमरान की ग्रैंड एंट्री पर फोकस कर रहे हैं। एक सूत्र ने खुलासा किया, फिल्म में इमरान के एक से अधिक लुक हैं। फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग एक्सपर्ट मिहियर सिंह उन्हें इस भूमिका के लिए स्पेशल तौर पर ट्रेन कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स की मानें, तो सलमान खान और इमरान हाशमी ने काफी दिनों पहले मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि सलमान खान की टाइगर 3 अगले साल रिलीज की जा सकती है। सलमान खान को आखिरी बार 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' में देखा गया था। इस फिल्म को सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था।