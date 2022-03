Salman Khan’s Tiger 3 Release on Eid 2023: बीते दिनों ही मेकर्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की कमबैक फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का टीजर जारी करते हुए रिलीज डेट अनाउंस की। ये फिल्म 2023 में 25 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं अब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) की रिलीज डेट की धमाकेदार अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म ‘टाइगर 3’ ईद 2023 यानी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में दहाड़ने के लिए तैयार है। अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म से जुड़ा एक टीजर भी जारी किया है। Also Read - Sanjay Leela Bhansali की फिल्मों को ठेंगा दिखा चुके हैं ये सितारे, बाद में हुआ था पछतावा !!

सलमान खान ने फिल्म ‘टाइगर 3’ का टीजर जारी करते हुए ट्वीट किया, ‘हम सब अपना-अपना ख्याल रखें..टाइगर 3 ईद 2023 पर आ रही है। सभी को वहां मौजूद रहना है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। टाइगर 3 21 अप्रैल 2023 के दिन आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।’ फिल्म के टीजर में कटरीना कैफ धांसू ट्रेनिंग करती नजर आ रही हैं। वहीं सलमान खान एक बार फिर अपने टाइगर लुक में दिखाई दे रहे हैं।

Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 on 2023 Eid… let’s all be there ..Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. #KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3 pic.twitter.com/StPMGrZ1v5

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 4, 2022