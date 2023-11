Salman Khan on Tiger 4: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इसी बीच सलमान खान अपनी फिल्म का आईसीसी विश्व कप 2023 फाइनल के मैच में प्रमोशन किया। इस दौरान सलमान खान के साथ-साथ कटरीना कैफ (Katrina Kaif) भी नजर आईं। इस दौरान सलमान खान ने फैंस एक खुशखबरी भी दी। सलमान खान ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के दौरान 'टाइगर 4' को लेकर बात की। इस जुड़ा सलमान खान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। Also Read - Tiger 3 WW Box office Collection Day 6: 'टाइगर' की दहाड़ से थर्राए सिनेमाघर, 6ठे दिन कमा डाले 350 करोड़

सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म 'टाइगर 3' की रिलीज के बाद से ही 'टाइगर 4' (Tiger 4) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अभी हाल ही में 'टाइगर 4' को लेकर एक अपडेट भी सामने आया था। जिसमें 'टाइगर 4' को लेकर हिंट दिया गया था। इसके बाद अब सलमान खान ने भी इस 'टाइगर 4' को लेकर रिएक्शन दिया है। आईसीसी विश्व कप 2023 फाइनल मैच के दौरान सलमान खान और कटरीना कैफ विराट कोहली के करियर को लेकर बात करे थे। इसी बीच सलमान खान बीच में बोल पड़े। कहा टाइगर 1 से लेकर टाइगर 3 देखी है ना वो भी 57 साल पर। अब 60 पर 'टाइगर 4' का वेट करें। सलमान खान के इस वीडियो के बाद 'टाइगर 4' को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। Also Read - Tiger 3 Box office Collection: 'टाइगर 3' को वीकेंड का मिला जबरदस्त फायदा, शनिवार को कमा डाले इतने करोड़

#katrinakaif has all praises for her neighbor #ViratKohli? & @BeingSalmanKhan CONFIRMS #tiger4 !!!! So much in one single clip ?? love how kk's favorite is #ViratKohli? !!! ❤️❤️❤️ #INDvsAUS pic.twitter.com/QicFQlFSWS

— sanghamitra ?? (@sanghamitra_4) November 19, 2023