Tiger Shroff And Disha Patani Breakup Reason: फिल्म इंडस्ट्री के लव बर्ड्स टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) इन दिनों अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। पिछले 2 दिनों से चर्चा है कि दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का ब्रेकअप हो गया है, हालांकि अब इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। ई-टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दिशा और टाइगर के अलग होने की वजह बताई गई है। दरअसल कपल के एक मुचुअल फ्रेंड ने एक इंटरव्यू में दिशा और टाइगर के ब्रेकअप का कारण बताया।

उन्होंने कहा, "जब से टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अपने पेरेंट्स से अलग हुए थे, तब से दिशा और वह दोनों साथ रह रहे थे। उन्हें साथ में रहते हुए काफी लंबा समय बीत चुका है और दिशा को इस साल ऐसा लगने लगा था कि अब दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। यह बात दिशा ने टाइगर से कही लेकिन एक्टर ने उनकी बातों को टाल दिया था।"

सूत्र ने आगे कहा, "दिशा ने केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार टाइगर श्रॉफ से शादी करने के लिए कहा, लेकिन हर बार टाइगर ने कहा, 'नहीं, अभी नहीं!' दिशा शादी करना चाहती थीं लेकिन टाइगर अभी वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए तैयार नहीं है।" यही दिशा और टाइगर के अलग होने की वजह है। बता दें कि मार्च 2022 में जैकी श्रॉफ ने भी यह बता कही थी कि टाइगर का अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। उस समय यह अफवाहें चल रही थीं कि टाइगर और दिशा जल्द ही शादी करने वाले हैं।

लेकिन जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने इन बातों को खारिज करते हुए कह दिया था, "टाइगर ने फिलहाल अपने काम से शादी कर रखी है। टाइगर का फोकस अभी अपने काम पर है। अगर वह शादी की कोई योजना बनाता है तो वह उस पर फोकस करेगा। टाइगर को अपनी पहली गर्लफ्रेंड 25 साल की उम्र में मिली थी, तब से उसने इधर-उधर ध्यान नहीं दिया। वह एक ही पेशन को फॉलो करते हैं, डांस और वर्कआउट भी साथ ही करते हैं। वह आर्मी ऑफिसर्स के परिवार से आती है, इसलिए उसे अनुशासन की अहमियत पता है। क्या पता कि वह भविष्य में शादी करेंगे या फिर जिंदगी भर दोस्त ही रहेंगे।"