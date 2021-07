Tiger Shroff की 200 करोड़ी फिल्म Ganapath से डेब्यू करेंगी Nupur Sanon? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Nupur Sanon on her debut film: कृति सेनॉन (Kriti Sanon) की छोटी बहन नुपुर सेनॉन (Nupur Sanon) को लेकर कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि वो टाइग श्रॉफ (Tiger Shroff) की बिग बजट एक्शन फिल्म गणपत (Ganapath) से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, जिसमें उनकी बहन भी दिखाई देंगी। नुपुर सेनॉन ने अक्षय कुमार के साथ फिलहाल गाने से एक्टिंग में सफल डेब्यू किया था और इन दिनों वो फिलहाल 2 सॉन्ग के चलते खबरों में हैं। अदाकारा नुपुर सेनॉन ने डेब्यू की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि गणपत उनकी डेब्यू मूवी नहीं है। Also Read - Filhaal गाने को टक्कर देता दिखा Akshay Kumar का नया गाना Filhaal 2, बी प्राक की आवाज ने हर किसी को रुलाया

नुपुर सेनॉन के अनुसार, ‘कृति गणपति में नजर आएंगी। वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं लेकिन गणपत उनके बारे में है। वो कभी नहीं चाहेंगी कि मैं ऐसी फिल्म से डेब्यू करूं, जिसमें मेरा किरदार कुछ खास न हो। जब तक कोई धांसू स्क्रिप्ट नहीं आ जाती है, तब तक मैं डेब्यू नहीं करूंगी। मुझे दो हीरोइन वाली स्क्रिप्ट करने में भी कोई परेशानी नहीं है लेकिन मेरा किरदार जबरदस्त होना चाहिए। गणपत को लेकर जो भी खबरें सामने आई हैं, वो अफवाह मात्र हैं।’

अपने डेब्यू पर आगे बात करते हुए अदाकारा नुपुर ने कहा, 'मेरी पहली फिल्म को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं, इनमें से कुछ सही भी हो सकती हैं और कुछ नहीं भी। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं। अगले 2 महीनों में लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगी। मेरी डेब्यू फिल्म की अनाउंसमेंट में लॉकडाउन की वजह से देरी हो रही है। अभी पुरानी फिल्मों की शूटिंग ही बाकी है, उसके बाद ही नई फिल्में शुरू होगी। कृति जो फिल्म 10-11 महीने पहले शुरू करने वाली थी, वो अब शुरू करेगी। मैं बस इतना कह सकती हूं कि फैंस को जल्द ही बड़ी खबर मिल सकती है।'